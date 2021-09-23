Кто такой Вольф Бирман, подаривший свою премию Колесниковой 23.09.2021, 17:55

Вольф Бирман

Фото: dpa

В Германии его называют поэтом, победившим диктатуру.

"Не дай себя запугать в это ужасное время / Это то, чего они хотят, чтобы мы cдались еще до большой битвы", - поется в песне "Ermutigung" ("Ободрение") легендарного немецкого барда Вольфа Бирмана (Wolf Biermann). Он надеется, что эта песня сможет стать бальзамом для души приверженцам перемен в Беларуси, находящимся за решеткой. 21 сентября Вольф Бирман заявил о том, что хочет передать литературную премию имени Овидия, присужденную ему, лишенной свободы на 11 лет Марии Колесниковой, пишет "Немецкая волна".

Премия, носящая имя древнеримского поэта Овидия, который по распоряжению императора Августа был отправлен в ссылку до конца жизни за его свободомыслие, была учреждена в 2017 году. Ее присуждает ПЕН-центр немецкоязычных авторов за рубежом за вклад в литературу. Но в данном случае важно не столько то, насколько значима эта премия, сколько сам человек, который ее удостоился и решил передать белорусской оппозиционерке. Вольф Бирман в Германии - особый феномен. Он поэт и реформатор, бард и диссидент, бунтарь и приверженец социализма. Бирман - человек, при жизни ставший мифом. Рассказываем о нем подробнее.

Родом из диктатуры

Вольф Бирман родился три года спустя после прихода к власти Гитлера в семье рабочих на верфи в Гамбурге. Отец Бирмана - еврей и коммунист - участвовал в сопротивлении против нацистов, был арестован и погиб в Освенциме в 1943 году. В этом же году семилетний Вольф чудом спасся от страшнейшей бомбежки Гамбурга. До 1953 года Бирман посещал гимназию, где слыл "радикально худшим учеником".

Следуя своей приверженности идеям социализма, в 16-летнем возрасте он переехал жить в ГДР, но очень скоро стал там неугодным: в 1963 году его выгнали из партии, в 1965-м запретили публиковаться и выступать, а в 1976 году лишили гражданства. С тех пор он живет в Гамбурге. У Бирмана четверо детей, он любит приударить за женщинами, весьма тщеславен, но не лишен самоиронии. Бирман безостановочно работает: пишет стихи, песни, эссе, полемические статьи, памфлеты, переводит Боба Дилана и Шекспира и ездит по стране с концертами. Ему 84 года, но для Вольфа Бирмана это - не возраст!

В поисках настоящего социализма

Бирман-миф навсегда останется молодым. Начало легенде было положено в середине 1960-х в квартире по известному далеко за пределами Берлина адресу: Шоссештрассе 131. Там преследуемый режимом Бирман создал свой собственный мир, в который были вхожи друзья и товарищи, как и сам Вольф, верившие в социализм, но не находившие его в режиме СЕПГ.

Тексты и песни Бирмана циркулировали в нелегальных записях по ГДР, затем постепенно обрели популярность в ФРГ. С 1965 года Бирман стал известной фигурой на западе Германии, его сборник стихов "Проволочная арфа" ("Die Drahtharfe") и диск "Вольф Бирман (с востока) в гостях у Вольфганга Нойсса (на западе)" вызвали настоящий фурор. Легендарный Вольф Бирман всегда был общегерманским явлением. Его тандем с ученым и критиком восточногерманского режима Робертом Хавеманом (Robert Havemann) вселял на Западе надежду на политическую оттепель в ГДР. На Востоке Бирман воплощал социалистический вариант студенческого движения конца 1960-х годов.

Символ начала конца ГДР

Считается, что свои самые лучшие произведения Бирман создал до 1976 года - года изгнания из ГДР. И музыка, и поэзия бунтаря того периода выдержали испытание временем. Особенно это касается тех стихов, что соединяют в себе актуальные политические темы с вечными мотивами поэзии - любви и бренности. "Как близки бывают нам те, что ушли, и все же / Как мертвы порой для нас те, что остались", - поет Бирман в знаменитой песне "Кладбище гугенотов". Свою первую литературную премию он получил незадолго до падения Берлинской стены. А в 1991 году, в речи по случаю присуждении премии Бюхнера, бард открыл сложную и болезненную, но необходимую дискуссию о сотрудничестве писателей с госбезопасностью в ГДР.

13 ноября 1976 года Вольф Бирман выступил со знаменитым концертом в Кëльне - тем самым, за которым последовало лишение его гражданства ГДР. Для коллег Бирмана концерт стал символом "начала конца ГДР". И если это так, значит Вольфу Бирману, поэту и барду, удалось победить диктатуру.

Церемония вручения премии имени Овидия пройдет 5 октября в Немецкой национальной библиотеке во Франкфурте. Благодаря поступку Вольфа Бирмана на сей раз она посвящена и свободе мысли в Беларуси.

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