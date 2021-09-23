Глава пермского управления СК России совершил самоубийство 23.09.2021, 18:17

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Фото: ТАСС

Полковник покончил с собой после совещания в региональном подразделении СКР.

Полковник Сергей Сарапульцев, возглавлявший управление Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, найден мертвым в своем коттедже. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, он совершил самоубийство. Рядом с телом найдено оружие. Его обнаружили коллеги.

Полковник вернулся домой после совещания в региональном подразделении СКР, на котором обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. По итогам заседания ряд местных следователей отстранили от участия в расследовании.

22 сентября в Пермь прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. Он навестил пострадавших в больнице и дал поручение следователям выяснить причины нападения на вуз. Также проверяется порядок получения лицензии на приобретение охотничьего оружия подозреваемым.

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