закрыть
23 сентября 2021, четверг, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БПЦ призвала верующих не сравнивать вакцинацию с «принятием печати антихриста»

2
  • 23.09.2021, 18:29
  • 2,470
БПЦ призвала верующих не сравнивать вакцинацию с «принятием печати антихриста»

Руководитель Белорусской православной церкви призвал верующих следовать рекомендациям Минздрава.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин в своем обращении к верующим заявил, что "недопустимо и греховно" распространять ложные учения, которые ставят знак равенства между вакцинацией и "принятием печати антихриста". Как и утверждать, что с помощью вакцинации тайно чипируют людей.

Руководитель Белорусской православной церкви также опроверг мнение о том, что принципиальный отказ от вакцинации может быть обусловлен православной верой.

Вениамин призвал верующих следовать рекомендациям Минздрава, а священникам напомнил о том, что "пастырское слово или совет" могут стать определяющими, если верующий задает вопросы о вакцинации.

В БПЦ также указали на необходимость соблюдать в храмах и монастырях масочный режим и социальную дистанцию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип