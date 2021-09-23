БПЦ призвала верующих не сравнивать вакцинацию с «принятием печати антихриста» 2 23.09.2021, 18:29

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Руководитель Белорусской православной церкви призвал верующих следовать рекомендациям Минздрава.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин в своем обращении к верующим заявил, что "недопустимо и греховно" распространять ложные учения, которые ставят знак равенства между вакцинацией и "принятием печати антихриста". Как и утверждать, что с помощью вакцинации тайно чипируют людей.

Руководитель Белорусской православной церкви также опроверг мнение о том, что принципиальный отказ от вакцинации может быть обусловлен православной верой.

Вениамин призвал верующих следовать рекомендациям Минздрава, а священникам напомнил о том, что "пастырское слово или совет" могут стать определяющими, если верующий задает вопросы о вакцинации.

В БПЦ также указали на необходимость соблюдать в храмах и монастырях масочный режим и социальную дистанцию.

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