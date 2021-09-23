Гигантская надувная луна вызвала хаос на улицах в Китае 2 23.09.2021, 18:54

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Укатившаяся луна вызвала беспорядки на улицах китайской провинции Хэнань.

В китайской провинции Хэнань гигантская надувная луна укатилась на улицы города и вызвала хаос и беспорядки. Видео происшествия публикует Sky News Arabia.

Сообщается, что шар в форме спутника Земли был запущен по случаю празднования китайского фестиваля луны, который выпал на 20 сентября. На кадрах видно, как двое мужчин бегут по проезжей части за луной размером с дом и пытаются остановить ее.

Очевидцы засняли, как «луна» стала причиной аварии на дороге. Шар катился по автомобилям, полностью блокируя дорожное движение.

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