Как изменились цены на сахар и гречку за последний год 1 23.09.2021, 18:45

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Фото: onliner.by

Сравнение.

Читатели onliner.by стали жаловаться на недостаток сахара и гречки в магазинах, мы проверили их наличие и стоимость. Для сравнения взяли цены на один и тот же товар в одной из точек крупной торговой сети, в среднем по стране и сравнили их с ценами в Минске и соседних столицах. Если коротко, то гречка местами подорожала очень сильно, сахар тоже подорожал, но куда меньше.

Забег по минским торговым точкам показал, что в гипермаркетах дефицит сахара или гречки сейчас если и бывает, то только к вечеру. А вот в маленьких магазинчиках у дома можно не найти ни того, ни другого. Если в крупной сети можно выбрать минимум между двумя видами сахара и тремя видами гречки, то в магазинах поменьше хорошо если будет что-то одно.

— Почему сахара нет, я наверняка не знаю: его больше покупали летом, когда варенье варили, прямо по 10 пачек. А сейчас что-то с поставками, подозреваю, — говорит продавец небольшого магазина в Малиновке. — А гречка у нас есть и российская, и белорусская.

В другом мелком магазине неподалеку был один вид гречки и один вид сахара. По словам продавца, подорожание гречки было заметным — «на 70 копеек так точно», а сахар в цене изменился всего на 2 копейки. Но ассортимент становится все скуднее: раньше было четыре вида гречки и три сахара.

К слову, цены на оба товара регулируются государством. На них введен потолок по торговой надбавке для розничных магазинов: для гречки — до 25%, для сахара — 15% от оптовой цены. Правда, на кусковой сахар таких ограничений нет, поэтому иногда наценка на него составляет почти 90%.

А вот на Жабинковском сахарном заводе ажиотажный спрос заметили. Говорят, многие берут сахар из-за ожидания роста цен, но они пока не растут.

«Многие почему-то думают, что сахар нового урожая будет стоить дороже. Эти домыслы не имеют под собой основания. Сахар — это социально значимый товар, и цены на него регулируются государством, в частности — Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Мы как специалисты не видим причин для роста цены на сахар минимум до Нового года», — рассказал сегодня БЕЛТА гендиректор Игорь Болтромеюк.

Сахар за год подорожал на 7—11%

Если сравнить закупочные и розничные цены на сахар, то типичная наценка одного магазина составит около 32 копеек за пачку. Работники выбранного нами для сравнения магазина отмечают, что во время последнего завоза сахар подорожал на 4—6 копеек, но сеть не стала повышать розничные цены.

Сахар «Слуцкий» год назад стоил 1,54 рубля. В августе этого года цена поднялась до 1,72 рубля. Итого — плюс 11% к цене.

Сахар «Городейский» в прошлом году стоил 1,54 рубля, в августе 2021-го цена поднялась до 1,68 рубля. А потом его заменили на новый вид — «Сахар белый кристаллический Экстра» по такой же цене — 1,68 рубля. Итого — плюс 9% за год.

Сахар «Скидельский» год назад стоил 1,54 рубля, с августа этого года стал продаваться по 1,66 рубля. Рост на 7,8% за год.

А что говорит статистика?

По данным Белстата, сахар за последние 12 месяцев (август 2021 года к августу 2020-го) подорожал с 1,53 до 1,70 рубля. Итого — те же 11%.

А вот цена за кило свеклы в среднем по стране за это время выросла куда больше: с 83 копеек до 1,34 рубля. То есть на 61,4%.

Гречка кое-где стала дороже на 54%

С гречкой все сложнее. Как правило, во многих магазинах отечественной гречки — 1—2 вида, остальная российская. Последняя часто меняется: то, что было на полках в прошлом году, сегодня заменили другим, поэтому сравнить цены сложнее. Но мы попытаемся.

Например, белорусская гречка «Кумушка» (700 г) в прошлом году стоила 1,73 рубля, а с июля этого года подорожала до 2,29 рубля. Рост составил более 32%.

Гречка Columb (800 г) в 2020-м стоила 1,71 рубля, сейчас — 2,63 рубля. Прирост в цене за год — 53,8%.

Девятьсот грамм гречки «Эколайн» подорожали куда меньше — с 2,79 до 2,99 рубля (+7%). Но цены на нее сдерживал магазин за счет уменьшения своей надбавки.

А что говорит статистика?

Кило гречки в среднем по стране за год подорожало с 3,13 до 3,51 рубля. Выходит, рост цен составил 12%.

Самый дешевый сахар — в Варшаве, а гречка — в России

Мы сравнили минимальные цены на килограмм сахара и гречки в Минске и магазинах в столицах соседних стран (для удобства перевели их в рубли).

Самая дешевая из найденных в Минске пачек сахара стоит 1,58 рубля, в Москве — 1,68, Киеве — 2,49, Вильнюсе — 1,6. В Варшаве дешевле всего — 1,5 рубля.

Самая дешевая из найденных в Минске пачек гречки продавалась по 3,27 рубля за кило, в Москве — по 2,84, Киеве — по 3,25, Вильнюсе — по 6,22, Варшаве — по 3,1. На этот раз побеждают московские цены.

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