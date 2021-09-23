Варшавский Театральный институт объявил набор в арт-резиденцию для белорусов 1 23.09.2021, 19:29

Театральный институт имени Збигнева Рашевского

Для участия приглашаются белорусские актеры, режиссеры, драматурги.

Театральный институт имени Збигнева Рашевского запускает программу поддержки для представителей театральных профессий в Беларуси, сообщается на сайте учебного заведения. Набор в арт-резиденцию объявлен для белорусских артистов и сотрудников театров, пострадавших от последствий белорусского политического кризиса.

Для участия приглашаются белорусские актеры, режиссеры, драматурги, декораторы, специалисты по свету и звуку, театральные менеджеры и другие представители театральный профессий.

Подать заявку смогут люди с белорусским гражданством или статусом резидента Беларуси, чье профессиональное положение за последний год значительно ухудшилось из-за политического кризиса в Беларуси. Программа не предусматривает возрастных ограничений для поступающих.

Срок проживания в резиденции может составлять от одного до трех месяцев. В течение этого периода участники находятся под опекой принимающих организаций. Организатор возмещает расходы на проезд от места жительства и на проживание.

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