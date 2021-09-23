Украина впервые импортировала сжиженный газ из Нигерии 2 23.09.2021, 19:39

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Партия газа прибыла в порт Одессы.

Укртатнафта впервые ввезла в Украину партию сжиженного нефтяного газа из Нигерии.

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода Укртатнафта впервые ввезла в страну партию сжиженного нефтяного газа из Нигерии, сообщает ценовое агентство Argus.

По словам собеседников агентства на рынке, продукт поставила торговая компания Vitol, предводителем является — Escravos из Нигерии.

Судно Gas Honour доставило 21 сентября на терминал Укрлоудсистем в Одессе 5 тыс. т пропан-бутана», — говорится в сообщении агентства.

В январе — августе морским транспортом в Украину поступило рекордные 81,8 тыс. т сжиженного газа по сравнению с 51,6 тыс. т — годом ранее.

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