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Украина впервые импортировала сжиженный газ из Нигерии

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  • 23.09.2021, 19:39
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Украина впервые импортировала сжиженный газ из Нигерии

Партия газа прибыла в порт Одессы.

Укртатнафта впервые ввезла в Украину партию сжиженного нефтяного газа из Нигерии.

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода Укртатнафта впервые ввезла в страну партию сжиженного нефтяного газа из Нигерии, сообщает ценовое агентство Argus.

По словам собеседников агентства на рынке, продукт поставила торговая компания Vitol, предводителем является — Escravos из Нигерии.

Судно Gas Honour доставило 21 сентября на терминал Укрлоудсистем в Одессе 5 тыс. т пропан-бутана», — говорится в сообщении агентства.

В январе — августе морским транспортом в Украину поступило рекордные 81,8 тыс. т сжиженного газа по сравнению с 51,6 тыс. т — годом ранее.

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