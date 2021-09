Будущее военной авиации РФ Алекс Кульманов

23.09.2021, 20:30

Пока РФ и Китай осваивают истребители пятого поколения, США уже вовсю занимаются созданием машины шестого.

Развитие авиации – демонстрация технологических возможностей страны. Осознав важность самолётов, государства начали вкладывать огромные ресурсы в авиаотрасль. Первые поршневые самолёты производились буквально на коленке. Уже ко Второй мировой войне стало очевидно: для создания конкурентоспособных машин нужны опытные конструкторские школы, а для развития этих школ нужны серьёзные вложения. Появление в середине 40-х годов реактивной авиации подчеркнуло разницу между теми, кто способен строить самолёты, и теми, кто может их только покупать.

Современную истребительную авиацию принято делить на шесть поколений. Каждое последующее поколение – более сложное, более дорогое и менее доступное. Если истребители первого и второго поколения производили многие европейские государства, то к четвёртому самостоятельно сделать современную машину могли всего несколько стран в мире. Некоторые игроки вступали в альянсы, покупали критические компоненты у лидеров, большинство же уже могло только приобретать готовые изделия.

Пятое поколение истребителей стало сияющей вершиной, к которой пришли только трое. США запустили свою первую пятёрку – истребитель F-22 – в серию уже почти 20 лет назад, а в последние 10 лет продают своим союзникам второй истребитель пятого поколения – F-35. Китайский J-20 стоит на вооружении уже 4 года и произведён в количестве более сотни штук. Российский Су-57, созданный на базе ещё советских достижений, только принимается на вооружение и производится в очень скромных объёмах. Некоторые страны сейчас пытаются создать новые самолёты, которые объединяют технологии разных поколений. Такие проекты сильно зависят от помощи США. Многие рады приобрести машины пятого поколения в готовом виде, другие счастливы получить и модернизированные четвёрки. Фактически только Америка сегодня имеет проекты машин следующего поколения.

Показательны недавние восторженные новости о применении с российских БПЛА "Форпост" управляемых боеприпасов на учениях "Запад-2021". Сброс нового боеприпаса КАБ-20 стал важной вехой российского прогресса. Россия традиционно пошла своим путём, создавая под новый аппарат новые боеприпасы. Российская система господрядов не любит унификацию, и каждое конструкторское бюро пытается продавать вообще всё сразу. Тем временем американцы вот уже 20 лет применяют с дронов распространённые авиационные ракеты типа Хеллфайр и управляемые бомбы малых калибров – те же, что на обычных самолётах. Количество американских дронов, активность их работы, подготовленная система эксплуатации – показатели, которые странам вроде России никогда не достичь.

Достижения России смотрятся впечатляюще на фоне Индии или Мексики. Но США находятся в другой весовой категории. Весьма интересны рендеры предлагаемого Lockheed Martin ВВС США перспективного стратегического военно-транспортного самолета и самолета-заправщика. Создание этой машины планируется к 2040 году. Заявляется, что перспективный самолёт будет иметь полезную нагрузку около 120 тонн, но при этом расход топлива в 70% от самолёта С-17 (грузоподъёмность около 77 тонн). Тем временем Россия и Китай могут похвастаться только принимаемыми на вооружение свежими модификациями Ил-76, которые отстают от американского С-17, производство которого закончено.

Если транспортники будущего ещё только обсуждаются, то вертолёты будущего активно создаются и начнут поступать на вооружение в ближайшие годы. Уже несколько прототипов проходят испытание, демонстрируя будущий облик винтокрылых боевых машин США. SB> 1, V-280 Valor, S-97 Raider. Скоростные малозаметные вертолёты и конвертопланы, создаваемые по программе FVL будут обладать скоростью свыше 400 километров в час и возможностями работать в условиях противодействия высокотехнологичного противника. На днях официальные представители НАТО сообщили, что планы альянса по созданию вертолетов нового поколения (NGRC) могут привести к выбору будущего летательного аппарата вертикального взлета и посадки по американской программе FVL. По факту США во время разработки и эксплуатации единственных в своём роде конвертопланов V-22 "Оспри" получили уникальный опыт, которого нет больше ни у кого в мире. Новое поколение скоростных летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки даст Америке недосягаемый для остальных отрыв.

Концепты будущего предполагают ещё более высокие скорости и беспилотные варианты. Около месяца назад американская компания Bell Texrtron представила дизайн-концепт высокоскоростного самолёта с вертикальным взлетом и посадкой (High-Speed Vertical Take Off and Landing (HSVTOL), который должен заменить конвертопланы Osprey. В концепте особенно интересна беспилотная платформа для дозаправки и перевооружения.

Пока Россия и Китай осваивают истребители пятого поколения, США уже вовсю занимается созданием машины шестого поколения. По словам официальных лиц США, главные трудности при создании – обеспечение секретности и высокая цена. Стоит отметить, что подробностей о шестом поколении в открытых источниках до сих пор нет, так что с секретностью всё хорошо. А с финансовыми ресурсами у США проблем нет. По официальным заявлениям программа Next Generation Air Dominance (Воздушное превосходство нового поколения, NGAD) включает в себя развертывание целого "семейства связанных систем" для ведения боевых действий в воздушном пространстве. NGAD объединяет истребители, беспилотные летательные аппараты, спутники в космосе и платформы в киберпространстве. Боевые элементы NGAD должны иметь возможность работать в зонах повышенной опасности, в которых авиация предыдущих поколений будет нести неприемлемый ущерб.

Тем временем в России не понимают, чем занимаются американцы. Недавно в Газете.Ru опубликовали слова представителя российского авиапрома:

"Нам непонятны цели, которые поставили перед собой американцы. Непонятно, насколько они далеко продвинулись в их реализации, к примеру, в области той же радиофотоники, то есть в изучении оптического излучения и ВЧ/СВЧ сигналов для целей радиолокационного слежения. То есть мы не знаем, можем ли мы видеть американцев, и не знаем, что видят они. На экспертном уровне по поводу NGAD – практически полное молчание. За исключением озвучивания некоторых самых общих фраз. И это большая проблема. США тут нас опередили навсегда. Мы сейчас даже не понимаем, что они делают."

На днях на китайском авиашоу впервые продемонстрировали новейшую версию самолёта Shenyang J-16D, созданную для ведения радиоэлектронной борьбы.

Концепция удивительно напоминает американский EA-18G Grouler, впервые поднявшийся в воздух 15 лет назад. Китай продолжает придерживаться стратегии копирования. Обогнать противника при таком подходе невозможно, но китайцы пытаются хотя бы не отставать. У России уже вообще нет подобных машин. Кто будет военным лидером в такой раскладке – вопрос риторический.

Алекс Кульманов, kasparov.ru

