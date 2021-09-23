Как белорусы использовали чеки «Имущество» и что с ними делать теперь 5 23.09.2021, 20:39

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Фото: pixabay.com

История народной приватизации середины 1990-х.

У читателей постарше, чья юность или молодость выпала на пресловутые 1990-е, такого вопроса, конечно, не возникнет. Для остальных рассказываем. Чеки «Имущество» появились в далеком 1993 году, когда в республике был принят Закон «Об именных приватизационных чеках». Согласно нормативному акту, каждому жителю Беларуси (начиная с 16 лет) начислялось определенное количество данных бумаг. Дополнительное количество чеков начисляли, например, за рабочий стаж, инвалидам различных групп, ветеранам войны, пишет kp.by.

Приведу пример из своей семьи. В 1995-м бабушке моей супруги начислили 87 чеков. Из них 50 по возрасту, еще 20 - на ребенка младше 16 лет. Остаток – за трудовой стаж. Все ценные бумаги тогда получали в отделениях «Беларусбанка» по месту регистрации.

В чем была соль кампании? Главная цель выдачи чеков «Имущество» – возможность обычным людям так или иначе поучаствовать в приватизации прежде государственной собственности. Чеки можно было обменять на акции предприятий или компаний, акционированных во времена приватизации, либо на ценные бумаги специализированных инвестфондов. Последнее, впрочем, оказалось малораспространенной практикой.

Таким образом, чеки «Имущество» могли получить 7,8 млн граждан Беларуси. Но такой возможностью воспользовались далеко не все. За их начислением обратились около 5,8 млн человек, которым в общей сложности начислили 487,1 млн чеков. Получили же чеки (427,7 млн штук) лишь 4,9 миллиона белорусов. Около 800 тысяч человек обращались за их начислением, но так и не забрали положенные ценные бумаги. А еще два миллиона наших соотечественников так и не решились поучаствовать в народной приватизации. (Кстати, получить начисленные чеки сейчас уже не получится. Еще в 1995-м постановлением Верховного Совета был определен срок выдачи этих ценных бумаг до 1 июля 1997 года.)

Проще говоря, человек, обменявший чеки, становился акционером предприятия. Имея на руках акции, гражданин должен быть заинтересован в повышении эффективности управления предприятием. Если растет производительность труда и другие показатели, соответственно, растет размер дивидендов за каждую акцию. Логика вполне осязаемая.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Обменяла «Имущество» на «Жилье», вложил в застройщика: как белорусы распоряжались чеками

Сложно сказать почему, но подобная практика приватизации не особо выстрелила. По данным на 2019 год, на руках у белорусов остались нереализованными 39,2% или 167,5 млн чеков. Вероятно, дело заключается в перманентной экономической нестабильности 1990-х. Людям было попросту не до приватизаций – не до жиру, как говорится. Да и экономическая грамотность тогда была не ровня современной.

– В 1993 году мне и мужу, а также старшей дочери, начислили что-то около 300 чеков в совокупности. Свои чеки и бумаги дочерей я забрала. А вот муж так и не доехал до отделения банка. Почему – сейчас и не вспомнить, – говорит минчанка Галина Козлова.

На вопрос, почему они не вложили чеки в акции, ныне уже пенсионерка отвечает вполне ожидаемо.

– А зачем? Мы, хоть и были тогда еще относительно молодыми людьми, но не видели в этом большого смысла. Сработала такая логика: если предприятие и было успешным, то вряд ли оно захочет делиться серьезными дивидендами. Насколько помню, некоторые наши знакомые стали акционерами. Однако им приходили в буквальном смысле копейки.

К слову, чеки Галина до сих пор хранит. Говорит, по старой привычке.

– Лежат и лежат. Их можно до сих пор обменять? Ну, если мы их не использовали тогда, то вряд ли займемся этим сейчас. Говорят, когда чеки перестанут ходить, то за них можно получить компенсацию. Так, пожалуй, и поступим.

А вот Татьяна Ивановна из городка Крупки, что в Минской области свои чеки использовала. Правда, в несколько ином формате.

– Я не вкладывала их в акции предприятий, а перевела в чеки «Жилье», – поясняет женщина. – Хотя изначально подумывала вложиться в какой-нибудь завод. Зато с меньшими потерями смогла приватизировать свою квартиру.

Впрочем, теперь провернуть подобную операцию не получится. С 2007 года возможность законодательно упразднили.

После долгих поисков, мы все же нашли человека, который вложил чеки в акции предприятия. Еще в 2009-м минчанин Анатолий Владимирович стал обладателем 50 акций ОАО «МАПИД». В те времена, вспоминает мужчина, за одну акцию он получал около 600 неденоминированных рублей или 0,06 рубля деноминированного.

– Спустя столько лет точную сумму и не вспомню. Специально прибыльные предприятия я не искал. Чеки просто лежали мертвым грузом, и я решил вложить хоть куда-то. Дивиденды мне выплачивают и сейчас. В последний раз получилось около 9 рублей. Не бог весть что, но кусок колбасы купить можно, – рассказал мужчина.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Обменять, подарить, восстановить: что можно сделать с чеками

Несмотря на то, что процесс приватизации не стал чем-то глобальным, формально чеки «Имущество» продолжают действовать и сейчас. Но не без изменений. В 2011 году в стране начала действовать новая редакция Закона о приватизации госимущества, согласно которому из перечня возможных способов приватизации вновь создаваемых акционерных обществ, чеки исключили. В ситуации, когда ценными бумагами практически не пользовались, это был логичный шаг.

Тем не менее, раз в несколько лет срок действия чеков «Имущество» продлевают. Последний раз Совет министров опубликовал соответствующее постановление 26 ноября 2020-го. Официально документ вступил в силу в январе нынешнего года и будет действовать до 31 декабря 2022-го. То есть, акции некоторых предприятий получить все же можно.

Правда, использовать ценные бумаги может только тот человек, которому выдан сертификат. Также чеки можно получить по наследству (если, конечно, посчитаете это выгодным) или в результате дарения. В таком случае, однако, обменять на акции получится не более 250 подаренных ценных бумаг. Что же касается дарения или продажи, то можно использовать только те чеки, которые подарены вам близким родственником. Но только при условии, что владельцем сертификата является именно этот родственник. Это сделано для исключения разного рода махинаций. Так что скупать (а подобных объявлений в интернете хватает) чеки смысла нет – сделку могут признать недействительной

Если документ о начислении чеков утерян, его можно восстановить, обратившись в отделение «Беларусбанка». Все данные о владельцах хранятся именно там. Стоит помнить: с чеками «Имущество» работают далеко не все отделения. Найти ближайшее можно на сайте финучреждения. В форме выберите ваш населенный пункт. А в разделе «категория услуги» нужно найти вкладку «операции с чеками «Имущество».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как обменять чеки на акции: пошаговая инструкция

Для начала стоит выяснить, на акции каких предприятий вы можете их обменять. Найти полный список можно найти на сайте «Беларусбанка», либо позвонив отделение. Отправляясь в банк (повторимся: далеко не все отделения работают с чеками – уточняйте этот нюанс), не забудьте взять сертификат и паспорт. В отделении выбираете понравившееся предприятие, после чего вам выдадут специальный договор, который необходимо подписать. Далее его отправят на выбранное предприятие, чтобы апостиль завизировало его руководство. В конечном итоге, вам откроют счет, на котором и будут находиться акции. Отслеживать ценные бумаги можно даже через интернет-банкинг. Там есть специальная вкладка, которая так и называется – ценные бумаги.

Если же возня с чеками вам неинтересна, то можно запастись терпением и ожидать выплаты компенсации. В ближайшее время это вряд ли произойдет, хотя законодательно такая возможность есть. Данное решение примут лишь после того, как оборот чеков будет прекращен в принципе. Кстати, номинальная стоимость одной ценной бумаги находится на уровне 0,44 руб. Получается, за сто чеков компенсация может составить целых 44 рубля!

А что с дивидендами?

Давайте посчитаем приблизительную выгоду. Всего в списке (промотайте до гиперссылки «Список приватизируемых предприятий…»), по состоянию на 21 августа 2021-го, находится 173 организации. Их количество, а также состав иногда меняются.

В зависимости от предприятия пропорция обмена разная. Так, по одному из областных хозторгов установлено соотношение один чек к одной акции. Зато за один чек можно получить сразу 44 акции одной из отечественных птицефабрик.

Впрочем, став обладателем (пусть и небольшой) доли в предприятии на серьезные барыши рассчитывать не стоит. Возьмем в пример ту же птицефабрику. Дивиденды за одну акцию в 2020 году, по открытым данным ее сайта, составили 0,0000029 рубля. А вот если вложиться в акции Гомельского электромеханического завода, с одной ценной бумаги можно получить 0,1 рубля! При обмене один к одному и имея на руках 80 чеков (столько приходится на одного держателя), за год набежит 8 рублей.

Можно вложиться и в довольно крупные предприятия. Например, в Минский вагоноремонтный завод. Звоним на предприятие. Рассказываем, что в наличии есть около 200 унаследованных чеков.

– Для начала необходимо унаследовать чеки по процедуре. В любом случае, вам стоит обратиться в «Беларусбанк» и, если желаете, выбрать наше предприятие. В отделении вам подробно объяснят порядок действий. Что по дивидендам, то в этом году они составили около 5 копеек. А вот в прошлом чуть более 14. Сколько у вас чеков? 200? Можно попробовать, почему и нет. Но стоит учитывать: дивиденды зависят от экономических показателей. Все зависит от вашего желания.

Зато промышленные гиганты, вроде «Беларуськалия» или Минского тракторного завода, в перечне отсутствуют. С другой стороны, если чеки на руках все же есть, можно обменять их на акции какого-нибудь малого предприятия. Есть шанс, пусть и самый минимальный, что когда-нибудь ценные бумаги принесут неплохой доход. Такие прецеденты в мировой и особенно постсоветской истории были.

Кстати, размер дивидендов не гарантирован и зависит от результатов работы общества. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в список лиц, участвующих в общем собрании, принявшем решение о выплате дивидендов. Однако помните: обратного пути нет. Обменять акции на чеки не получится, так как они считаются погашенными.

А КАК У НИХ

Приватизация на постсоветском пространстве приняла широкий размах в начале 1990-х прошлого столетия. В каждой стране ее проводили по-разному. В России пошли путем продажи гражданам ваучеров. Так, многие люди, вложившись в акции газодобывающих или других производств, теперь получают неплохие выплаты. Однако система была несовершенной, и во многих случаях большое количество акций оказывалось в руках одного человека.

А вот в Украине акции были в свободной, конкурсной продаже, либо приобретались через аукцион.

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