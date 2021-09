11 книг, которые советует прочитать Илон Маск 5 23.09.2021, 20:42

4,630

Кумиры знаменитого бизнесмена всегда стремились спасти мир.

Даже CEO таких огромных компаний, как SpaceX или Tesla, Илон Маск находит время для чтения и считает, что своим успехом во многом обязан именно книгам: от фантастических серий, таких как «Властелин колец», до сложных руководств по конструированию ракет.

Издание Business Insider составило подборку 11 книг, которые, по мнению американского инженера, предпринимателя и миллиардера, стоит прочитать каждому.

«Властелин колец», Джон Рональд Руэл Толкин

Детство Маска в ЮАР было непростым: над ним часто издевались сверстники, поэтому свободное время он предпочитал проводить с книжкой. По его словам, в одиночестве он читал много фэнтези и научно-популярной литературы. Именно эти книги, и в особенности — «Властелин колец» Толкина, формировали мировоззрение Маска.

«Герои книг, которые я читал, всегда стремились спасти мир», - заявил бизнесмен.

Для тех, кто уже прочитал все книги и посмотрел экранизации, но кому по-прежнему не хватает Средиземья, Amazon планирует выпустить телесериал по роману Толкина.

«Автостопом по галактике», Дуглас Адамс

В этом цикле сатирических научно-фантастических романов суперкомпьютер находит ответ на «главный вопрос» жизни: число 42. Маск читал эту книгу, когда был подростком, и она во многом повлияла на его взгляды. Насколько сильно Маска впечатлила эта серия, можно понять по надписи «Без паники!» на сенсорном экране электрокара Tesla Roadster, который он запустил в открытый космос. Именно эти слова были на обложке ранних изданий книги.

На интервью в 2015 году на вопрос о том, какой его любимый космический корабль из научно-фантастических книг, Маск ответил: «Должен признаться, что это — корабль из «Автостопом по галактике» с бесконечно-невероятностным двигателем».

«Бенджамин Франклин. Биография», Уолтер Айзексон

Во многих интервью «одним из своих кумиров» Маск называл Бенджамина Франклина — одного из отцов-основателей США и выдающегося изобретателя. Франклин одним из первых доказал, что молния — не что иное, как электрический разряд с помощью знаменитого опыта с воздушным змеем, а также изобрёл громоотвод. Помимо этого, он придумал бифокальные очки — линзы которых состоят из двух частей разной силы для различных расстояний. По словам Маска, в этой биографии Франклина хорошо видно его предпринимательский дух.

«Он был предпринимателем. Он начинал с нуля. Он был просто ребёнком, который сбежал из дома. Франклин был поистине потрясающим человеком», — отметил Маск на интервью с благотворительным фондом по борьбе с изменением климата Foundation.

«Конструкции, или почему не ломаются вещи», Джеймс Гордон

Илон Маск сам освоил программирование, а перед тем как основать SpaceX, изучал ещё и основы ракетостроения. Одной из книг, которые ему в этом помогли, стала «Конструкции, или почему не ломаются вещи». В ней британский учёный Джеймс Гордон в увлекательной и понятной форме разбирает основы проектирования сооружений.

«Это просто замечательная книга, которая станет неплохим стартом для изучения структурного проектирования».

Маск всегда интересовался тем, как устроены ракеты, и сам участвовал в проектировании ракеты Falcon Heavy. В SpaceX Маск занимает пост не только СЕО, но и главного конструктора компании.

«Мне пришлось стать главным конструктором не потому, что я этого хотел, а потому, что не смог найти больше никого подходящего», — говорил Маск в интервью о планах колонизировать Марс.

«Зажигание! Неформальная история жидких ракетных видов топлива», Джон Кларк

Когда Маск взялся самостоятельно осваивать сложные предметы, книга «Зажигание!» существенно помогла ему изучить ракетостроение. Американский писатель Джон Кларк был также химиком и активно занимался разработкой ракетного топлива в 60-70-х годах прошлого века. В данной книге он описал историю развития и технические детали отрасли. Знания, вынесенные из этой книги, пригодились Маску в работе над ракетой Falcon Heavy.

«Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии», Ник Бостром

Илон Маск часто высказывался об опасностях, которые таит неконтролируемый искусственный интеллект: «Нам нужно быть суперосторожными с ИИ. Он может оказаться даже более опасным, чем ядерное оружие». В документальном фильме об искусственном интеллекте «Do You Trust This Computer?» Маск отмечал, что компании со злым умыслом могут использовать ИИ для создания «бессмертного диктатора, от которого будет невозможно избавиться»:

«Мы стремительно движемся к цифровому суперинтеллекту, который несравнимо превосходит человеческий. Я думаю, это весьма очевидно».

Книга Ника Бострома даёт понять, почему эта угроза настолько ужасна: здесь автор делает смелые предположения о том, что произойдёт, если вычислительный интеллект победит человеческий.

«Последнее изобретение человечества», Джеймс Баррат

Это ещё одна книга, посвящённая опасностям искусственного интеллекта, которую Маск считает «достойной прочтения». Писатель подробно рассматривает возможное будущее ИИ, взвешивая его положительные и отрицательные стороны: «эта книга о критических недостатках ИИ, о которых вы никогда не узнаете от Google, Apple, IBM или DARPA», — поделился её автор.

«ИИ не обязательно должен быть настроен против человечества, чтобы уничтожить его: если у ИИ появится цель, на пути к которой случайно окажется человечество, он не задумываясь сотрёт человечество с лица земли», — отметил Маск в документальном фильме об ИИ.

«Торговцы сомнениями», Наоми Орескис и Эрик Конуэй

Эта книга, написанная двумя историками науки, легла в основу одноимённого документального фильма. Её авторы утверждают, что учёные со связями в политических и промышленных кругах скрывают ряд фактов относительно здравоохранения, в том числе о табаке, применении пестицидов и озоновых дырах.

Основную идею книги Маск упоминал в одном из твитов: утверждения о том, что курение не вызывает рак, а с климатом не происходит ничего противоестественного, имеют один и тот же источник.

Трилогия «Основание», Айзек Азимов

Помимо «Властелина колец», интерес Маска к научной фантастике и фэнтези привёл его и к этой серии Азимова. Действие происходит в мифической Галактической Империи, которая охватывает миллионы населённых людьми планет по всему Млечному Пути и близится к своему закату. Эти книги во многом определили будущий карьерный путь Маска.

«Как показывает история, цивилизации развиваются циклично. Это прослеживается с древних времён: например, Вавилон, Шумер, Египет, Рим и Китай. Наша цивилизация, очевидно, находится на пике своего развития, но это может и измениться. Возможно, произойдут события, из-за которых уровень технологического развития снизится. А так как человечеству впервые за 4,5 млрд лет удалось выйти за пределы Земли, кажется вполне разумным действовать, пока есть такая возможность, и не рассчитывать, что она будет вечной», — заметил Маск в интервью The Guardian.

«Луна — суровая хозяйка», Роберт Хайнлайн

Действие в этом фантастическом романе, опубликованном в 1966 году, происходит в недалёком будущем на Луне, куда изгнаны преступники с Земли. По сюжету, в 2076 году группа революционеров, среди которых «оживший» суперкомпьютер Майк и однорукий наладчик Манни, затевает революцию лунарей против правителей с Терры. Этот роман был отмечен несколькими литературными премиями, а Маск считает его лучшей работой Хайнлайна.

«Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence», Макс Тегмарк

Почти через все произведения с книжной полки Маска красной нитью проходит тематика будущего, которое ждёт искусственный интеллект. В этой работе профессор Массачусетского технологического института размышляет о том, как суметь использовать ИИ во благо человека и гарантировать, что технологии будут развиваться в согласии с целями человечества в будущем. Это одна из немногих выделенных Маском книг, которая фокусируется на использовании искусственного интеллекта в добрых целях, а не во вред.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».