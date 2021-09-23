В Португалии отменили большинство карантинных ограничений
- 23.09.2021, 21:29
В стране вакцинировано 83,4% от всего населения.
Правительство Португалии приняло решение отменить большинство карантинных ограничений. Те правила, что в дальнейшем будут действовать в стране — останутся на ответственности граждан.
Об этом сообщает The Guardian.
Некоторые из ограничений в стране остаются и в дальнейшем, а именно:
ношение защитных масок в общественном транспорте;
ношение защитных масок на крупных мероприятиях;
ношение защитных масок в домах престарелых;
ношение защитных масок в больницах;
ношение защитных масок в торговых центрах и гипермаркетах.
Сегодня в Португалии вакцинировано 8,5 млн человек, что составляет 83,4% от всего населения.
С 1 октября в Португалии восстановят работу ночных клубов и баров, однако посетителям придется иметь при себе сертификаты о вакцинации, или же негативный тест на коронавирус.
26 июля Португалия открыла свои границы для большинства стран.