В Португалии отменили большинство карантинных ограничений 23.09.2021, 21:29

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В стране вакцинировано 83,4% от всего населения.

Правительство Португалии приняло решение отменить большинство карантинных ограничений. Те правила, что в дальнейшем будут действовать в стране — останутся на ответственности граждан.

Об этом сообщает The Guardian.

Некоторые из ограничений в стране остаются и в дальнейшем, а именно:

ношение защитных масок в общественном транспорте;

ношение защитных масок на крупных мероприятиях;

ношение защитных масок в домах престарелых;

ношение защитных масок в больницах;

ношение защитных масок в торговых центрах и гипермаркетах.

Сегодня в Португалии вакцинировано 8,5 млн человек, что составляет 83,4% от всего населения.

С 1 октября в Португалии восстановят работу ночных клубов и баров, однако посетителям придется иметь при себе сертификаты о вакцинации, или же негативный тест на коронавирус.

26 июля Португалия открыла свои границы для большинства стран.

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