Житель Лепеля украл айфон, продал его и купил автомобиль 3 23.09.2021, 21:50

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На купленном авто молодого человека остановили сотрудники ГАИ.

В милицию обратилась сотрудница одного из витебских салонов связи. Она рассказала, что накануне неизвестный молодой человек украл в салоне iPhone 12 Pro Max стоимостью 6875 рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники милиции. Специалист комитета судебных экспертиз обнаружил отпечатки пальцев. Выяснилось, что они принадлежат 20-летнему жителю Лепеля, пишет БелТА.

Парень был задержан инспекторами ГАИ через день после совершения преступления.

За это время он успел продать телефон по цене, в несколько раз ниже рыночной. А за эти деньги приобрел автомобиль, на котором и был остановлен сотрудниками ГАИ.

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