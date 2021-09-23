В Израиле непривитые учителя не смогут преподавать и получать зарплату 1 23.09.2021, 22:16

Им также не разрешено преподавать удаленно.

Министерство просвещения Израиля выпустило распоряжение, запрещающее учителям и воспитателям детсадов без сертификата Green Pass находиться на территории учебных заведений и получать зарплату. Им также не разрешено преподавать удаленно.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сертификат Green Pass (зеленый пропуск) подтверждает, что человек вакцинирован и не заражен коронавирусом. Документ у учителей и воспитателей детских садов начнут требовать с 3 октября.

Преподаватели, у которых его не окажется, запретят находиться на территории учебных заведений, а также работать удаленно. Кроме того, им не будут выплачивать зарплату.

Издание отмечает, что с начала учебного года 2 сентября учителя должны иметь при посещении школы Green Pass. Однако тем, у кого не было этого документа, все равно платили, хотя они и не работали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».