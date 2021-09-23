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Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет

  • 23.09.2021, 22:45
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Для украинских олигархов путь один — стать чистым бизнесом.

В Украине больше не будет власти олигархов, им всем придется стать обычными бизнесменами, написал в Telegram украинский президент Владимир Зеленский.

«Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная — да. А для олигархов путь один — стать чистым бизнесом», — заявил он.

По словам Зеленского, многие годы в Украине было «фактом жизни» существование такой ветви власти — группы людей, которые «считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи, <…> покупали политическое влияние и <…> использовали политиков ради своих интересов».

Он поблагодарил депутатов Верховной рады, которые приняли 23 сентября закон, определяющий понятие «олигарх» и вводящий ограничения на связи представителей крупного бизнеса с чиновниками.

Зеленский считает, что после вступления этого закона в силу Украина получит исторический шанс на выстраивание цивилизованных отношений власти и бизнеса. Он признал, что принятый закон не понравился многим украинским политикам, а рассматривавшие законопроект депутаты подвергались давлению и шантажу.

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