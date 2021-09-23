На Камчатке разбился военный вертолет ФСБ России 23.09.2021, 22:30

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фото: wikipedia.org

Судьба находившихся на борту неизвестна.

На Камчатке разбился военный вертолет ФСБ Ка-27, вылетевший на учебный полет. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как пишет «Интерфакс», вертолет совершил жесткую посадку.

На борту вертолета находились три человека. Вертолет вылетел в 22:09 по местному времени. Он находился в районе южного склона горы Острая.

В настоящее время о судьбе экипажа ничего неизвестно. Поиски начнутся, когда станет светло.

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