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На Камчатке разбился военный вертолет ФСБ России

  • 23.09.2021, 22:30
  • 1,472
На Камчатке разбился военный вертолет ФСБ России
фото: wikipedia.org

Судьба находившихся на борту неизвестна.

На Камчатке разбился военный вертолет ФСБ Ка-27, вылетевший на учебный полет. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как пишет «Интерфакс», вертолет совершил жесткую посадку.

На борту вертолета находились три человека. Вертолет вылетел в 22:09 по местному времени. Он находился в районе южного склона горы Острая.

В настоящее время о судьбе экипажа ничего неизвестно. Поиски начнутся, когда станет светло.

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