На Камчатке разбился военный вертолет ФСБ России
- 23.09.2021, 22:30
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Судьба находившихся на борту неизвестна.
На Камчатке разбился военный вертолет ФСБ Ка-27, вылетевший на учебный полет. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как пишет «Интерфакс», вертолет совершил жесткую посадку.
На борту вертолета находились три человека. Вертолет вылетел в 22:09 по местному времени. Он находился в районе южного склона горы Острая.
В настоящее время о судьбе экипажа ничего неизвестно. Поиски начнутся, когда станет светло.