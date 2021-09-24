«Терпение заканчивается»: США предупредили Иран 1 24.09.2021, 7:32

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Тегеран должен вернуться к переговорам по ядерной сделке.

США призвали Иран как можно быстрее вернуться к переговорам по ядерной сделке. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, «терпение у США заканчивается».

Об этом сообщает АВС News.

Кроме того, то, что Иран продолжает расширять свой атомный потенциал, приводит Вашингтон к выводу, что возвращение к ядерной сделке 2015 года больше не имеет смысла.

"У нас еще нет соглашения с Ираном о возвращении к переговорам в Вене. Мы готовы вернуться в Вену и продолжить переговоры. Вопрос в том, готов ли Иран сделать это", - сказал Блинкен.

Блинкен отметил, что если переговоры не возобновятся, то США рано или поздно решат, что Иран больше не заинтересован в преимуществах, предлагаемых соглашением.

"Возможность вернуться к взаимному соблюдению не является бесконечной. И проблема прямо сейчас заключается в том, что с каждым днем, поскольку Иран продолжает предпринимать действия, которые не соответствуют соглашению ... в какой-то момент в будущем мы дойдем до точки, когда просто вернемся к взаимному соблюдению СВПД не принесет нам никаких выгод ", - сказал Блинкен.

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