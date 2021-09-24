Народ сметет хунту, подобно цунами 24.09.2021, 7:38

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Вера в душе, дух воина в голове, Погоня в сердце.

На самом деле, очень смешно выглядят все потуги таракана остановить белoрусскую революцию, пишет телеграм-канал «Баста!».

Объясните, как можно остановить зиму, чтобы не наступила весна или остановить ночь, чтобы не наступил день.

Я не понимаю, как можно остановить эволюцию общества, благодаря которой мы живем сейчас не в рабовладельческом строе.

Как можно противопоставить интеллекту и технологиям - дубинки? Только благодаря разуму человек смог одолеть тигра, льва и волка.

Вопрос: как остановить цунами? Ответ: никак.

Даже нет тени сомнения, что народ сметет эту хунту благодаря тому, что мы умнее, смелее и то, что в каждом из нас живет воин света, справедливости, мира и добра.

Вера в душе, дух воина в голове, погоня в сердце.

На нас смотрит весь мир. Сжав кулаки, своим примером мы даем надежду другим народам. Все в наших руках. Просто нужно очень захотеть, а мы хотим!

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