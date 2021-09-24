Крупный американский производитель вакцины от коронавируса рассказал, когда закончится пандемия 24.09.2021, 7:46

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Прогноз от гендиректора Moderna.

В компании Moderna, которая производит вакцину от COVID-19, считают, что пандемия коронавируса закончится через год. Гендиректор Moderna Inc Стефан Бансел сказал, что этому поспособствует глобальное увеличение производства вакцин.

Об этом сообщает Reuters. По словам Бансела, за последние 6 месяцев расширились производственные мощности. При таком темпе к середине 2022 года уже должно быть достаточное количество доз, чтобы все люди на Земле получили прививки. Также окончанию пандемии должны поспособствовать бустерные дозы и вакцина для для грудных детей.

"Те, кто не прошел вакцинацию, получат иммунизацию естественным путем, потому что штамм Дельта очень заразен. Таким образом, мы окажемся в ситуации, аналогичной ситуации с гриппом. Вы можете сделать прививку и хорошо провести зиму. Не сделаете этого и рискуете заболеть и, возможно, даже оказаться в больнице", – сказал Бансел.

Также он добавил, что надеется, что правительства стран одобрят повторные прививки для вакцинированных людей. Ведь те, кто получил прививку осенью 2020 года и находятся в группе риска, нуждаются в повторной вакцинации.

"В настоящее время мы тестируем варианты, оптимизированные для Delta, в клинических испытаниях. Они лягут в основу бустерной вакцинации на 2022 год. Мы также испытываем Delta plus Beta, следующую мутацию, которая, по мнению ученых, вероятна", – говорил Бансел.

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