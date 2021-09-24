Взялись за яйца – пропало молоко 6 24.09.2021, 7:52

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фото: Алексей Никоноров

Почему в Беларуси так быстро растут цены?

Белорусские власти всеми силами «сдерживают» рост цен, но эффект получается неоднозначный, пишет «Салідарнасць».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило, что с 24 сентября в очередной раз в году продлевается госрегулирование цен на 30 категорий «социально значимых товаров» – до 31 декабря.

В перечень вошла практически вся базовая потребительская корзина: от соли и сахара до мяса, рыбы, детского питания.

Между тем, инфляция в Беларуси с начала года остается довольно высокой – 9,8%. В чем же дело: почему, несмотря на старания властей, цены продолжают расти?

Из высказываний производителей и продавцов следует, что они используют два метода, чтобы обходить требования властей.

Во-первых, производители чуть меняют рецептуру и на полках магазинов появляется «новый» продукт, не входящий в перечень министерства, на который уже можно повышать цену.

Правда, провернуть такой фокус можно не с каждым продуктом. Поэтому в магазинах все реже встретишь разделку птицы – производителям выгоднее продать ее в соседнюю Россию.

Во-вторых, продавцы в виде торговых сетей выкручиваются тем, что завышают цены на продукцию, которая не входит в список «социально значимой». Иначе по рентабельности магазинов был бы нанесен удар.

В этой ситуации некоторым оправданием действий может служить то, что в Беларуси около 2,5 миллионов пенсионеров: им дают покупать самые необходимые продукты относительно недорого.

С другой стороны, большинство белорусов сводит концы с концами, а работников вынуждают переплачивать за пожилых.

И еще две показательные новости о состоянии потребительского рынка в Беларуси.

С недавних пор на полках с трудом можно найти сахар – заводы обещают, что скоро благодаря новому урожаю дефицит исчезнет.

Также стало известно, что Беларусь впервые во время сборки урожая вынуждена закупать за границей картофель…

Как здесь не вспомнить сделанное еще в 90-х заявление Лукашенко, которое многое говорит об эффективности ручного управления потребительским рынком в Беларуси: «Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало».

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