В Беларуси сокращают число банкоматов, платежных терминалов и инфокиосков

В Беларуси сокращают число банкоматов, платежных терминалов и инфокиосков1
- 24.09.2021, 8:09
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Сколько их сейчас по стране?
В Беларуси продолжает сокращаться число банкоматов и инфокиосков. Также по-прежнему снижается количество платежных терминалов в организациях торговли и сервиса. Это следует из данных на сайте Нацбанка, сообщает zerkalo.io.
По сравнению с началом года в Беларуси сократилось количество всех объектов платежной инфраструктуры. Речь про банкоматы, инфокиоски и платежные терминалы в организациях торговли и сервиса.
На 1 июля в стране насчитывалось 4345 банкоматов (на 42 меньше по сравнению с началом этого года), 2656 инфокиосков (на 171 меньше) и 165 407 платежных терминалов (на 3520 меньше). При этом 97,7% терминалов на данный момент поддерживает возможность бесконтактных платежей (на 1 января их было 92,1%)
В первом полугодии безналичные операции занимали 91,4% от общего количества платежных операций.