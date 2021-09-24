Назван основной мотив покушения на помощника Зеленского
- 24.09.2021, 8:13
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МВД Украины озвучило свою версию.
Следствие по делу покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира назвало основную версию, к которой склоняется. Это создание атмосферы опасности для президента.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы «Право на власть», сообщает nv.ua.
«Основная версия, которая сейчас есть, и которую озвучил сам Шефир ранее на брифинге ... задача создать атмосферу опасности для президента, которые могут убить одного из ближайших к нему людей», - рассказал Геращенко.
Покушение на Сергея Шефира , первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, было совершено 22 сентября, когда он ехал на работу. Около 10:00 утра недалеко от села Лесники Киевской области в его автомобиль Audi устелили около 18 раз. Десять пуль попали в машину.
Обстрел велся из леса из автоматического оружия калибра 7,62 в направлении движения машины. По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, автоматная очередь «прошила» автомобиль.
Специализированные патроны были изготовлены в Венгрии и раньше почти не выпускались в Украине.
Водителя с тремя огнестрельными ранениями доставили в реанимацию клиники Феофания. Его прооперировали, жизни ничего не угрожает. Шефир не пострадал.