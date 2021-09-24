Таракан потерял контроль над ценами 1 24.09.2021, 8:22

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Фото: tut.by

Санкции против белорусских банков обернулись неожиданными последствиями.

Россия – кредитор последней инстанции не только для государства, но и для белорусских коммерческих банков.

Белорусы начали выносить из банков свои депозиты. Как на весь этот процесс повлияли санкции? В программе «Экономика с Чалым» на телеканале «Белсат» на этот вопрос отвечает экономист Сергей Чалый:

«С одной стороны, валютная позиция коммерческих банков ухудшается за счет того, что население выносит депозитные пассивы. С другой стороны, возможность традиционного канала где-то за границей получать эти деньги, в связи с санкционным давлением, также сильно ограничивается. Причем именно финансовые санкции, с моей точки зрения, гораздо важнее секторальных по предприятиям. Ведь они работают напрямую и влияют на сердце экономики».

Это означает, что из-за санкций банки почти теряют способность кредитоваться и перекредитовываться. И не надо забывать, что ресурсная база банков влияет на их устойчивость и возможность кредитовать реальный сектор экономики.

«Есть уже информация, хотя пока она не сильно подтверждена, что «Deutsche Bank» намерен закрыть в «Беларусбанке» корсчета в долларах, евро, фунтах. Значит, ситуация такова, что список банков-корреспондентов, с которыми работают белорусские банки, довольно сильно сокращается. Там все меньше серьезных мировых банков и все больше каких-то странных российских банков», – добавляет специалист.

Крупным банкам уже не интересно следить каждый день за изменением санкций и рисковать существенными потерями.

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