Эксперт: Финансовую систему Беларуси может «сложить» любой чих 2 24.09.2021, 8:37

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На ком власти начнут экономить в первую очередь?

Так называемое «правительство» представило бюджет Беларуси на будущий год. В нем запланирован минус в 3 миллиарда рублей. Какие варианты развития событий есть при такой огромной «дыре» в бюджете?

«Финансовая система сейчас находится на таком пределе, что любой чих может ее сложить»

«Стандартные способы решения вопроса «где взять деньги?» — это собственные резервы. Например золото-валютные», — рассказывает «Нашей Ниве» руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

«Но имеется ли сумма, которую безопасно можно выделить из наших условных $8,5 миллионов ЗВР (здесь следует помнить, что чуть более миллиарда долларов — это SDR, поступившие от МВФ, их не так-то и просто потратить), которую можно безопасно выделить на закрытие дыры в бюджете?, — продолжает Ковалкин. — В какой-нибудь более-менее понятной сиутации можно было бы прогнозировать и сроки, и объемы. Но в нашей ситуации, когда вводятся дополнительные санкции, это делать сложно. Потому что в этой системе уравнений все время появляются новые уравнения.

Например, мы знаем, что пассивы госбанков (того же Беларусбанка и других) увеличивали за счет того, что Нацбанк размещал там резервы. Для покрытия дефицита нужно будет отзывать эти средства.

Возникает вопрос, а что будет с пассивами госбанков? А где госбанкам тогда брать пассивы? Негде — привет! — кризис неплатежей и банковско-финансовый кризис.

Финансовая система сейчас находится на таком пределе, что любой чих может ее сложить, как карточный домик. Поэтому здесь какие-то прогнозы по объемам и срокам — дело неблагодарное. Любое дуновение ветра, может изменить ситуацию, как в лучшую, так и в худшую сторону. В нашей ситуации, видимо, в негатив. Потому что я себе слабо представляю, как власти вдруг найдут деньги в большом количестве».

«С экономической точки зрения Беларуси давать в долг нельзя»

Чтобы не тратить золото-валютные резервы, государства обычно привлекают займы. То есть увеличивают госдолг. Как внутренний, так и внешний.

«Что касается внутреннего госдолга, то сейчас ему расти достаточно сложно, так как внутри Беларуси ресурсов довольно мало, — считает Ковалкин. — Если говорить о внешнем, то в этом случае вдвое сложнее что-либо одолжить из-за санкций и внешнеполитической ситуации».

Власти рассчитывали попросить $3 миллиарда у России, пока получилось только $640 миллионов. Даст ли она нам денег? Эксперт полагает, что так много Россия не даст, но поддерживать предкризисное состояние экономики может долго.

«Дать или не дать денег Беларуси — это для России вопрос политический, а не экономический. Ведь с экономической точки зрения Беларуси давать в долг нельзя, — отмечает Ковалкин.

Судя по последнему году, Путину интересно держать экономику Беларуси на минимальном пайке. Условно говоря, так, чтобы экономика была в состоянии перманентной угрозы краха. Это и есть тот самый поводок.

И, если нужно, можно потянуть за него: в следующем месяце перевода не получишь, делай, как мы хотим. Поэтому какой бы то ни было уверенности, что нам дадут денег, нет. Уверенность же, что Путин будет манипулировать Лукашенко, — есть».

«Фамильного серебра не под санкциями осталось не так уж и много»

Государство может также получить деньги за счет приватизации госпредприятий. По данным на 2020 год, государству полностью или частично принадлежало 3275 предприятий.

«Здесь возникает вопрос санкций и того, что можно продать, а чего нельзя. В принципе, все государственное, что приносит какую-то внешнеторговую выручку, и все, что более-менее рентабельное, уже под санкциями, — говорит Ковалкин. — Поэтому продать это можно, но только не выгодно. Любой авантюрист (а в такой ситуации покупателем скорее всего будет какой-нибудь авантюрист) захочет большую скидку. Потому что он понимает: могут последовать очередные санкции и тогда, если влезть в такие дела, можно здорово поплатиться.

Соответственно дисконт на такие активы будет высокий. Проще говоря, слишком дорого не продашь. Но не исключено, что в такой ситуации Лукашенко и его окружение могут пойти и на это».

Ковалкин отмечает: если государство и пойдет на вариант с приватизацией, то в таком случае, чтобы получить 3 миллиарда рублей, нужно продать довольно много предприятий.

«Фамильного серебра не под санкциями осталось не так уж и много», — говорит экономист.

«Первое, что обычно сокращают в таких случаях — капитальные расходы»

В конце концов, по словам экономиста, всегда можно еще больше сократить бюджетные расходы.

«Есть вариант не платить по долгам, но это не вариант, так как это ситуация дефолта. Поэтому первое, что обычно сокращают в таких случаях — капитальные затраты: благоустройство, ремонт дорог, мостов, трубопроводов, электростанций.

Условно, все, что может еще какое-то время, что называется, на соплях работать, — говорит экономист. — Дальше вопрос: за счет кого еще сокращать расходы? Кому не дать денег? Чиновникам? Учителям? Армии?

«Борьба министерств и ведомств за бюджет усилится. Интересно будет посмотреть, кто кого переиграет», — отмечает Ковалкин. — Если же начнут сокращать зарплаты бюджетников, то это будет означать, что ситуация совсем патовая. Кстати, медикам ковидные надбавки начали сокращать — очевидно, ситуация уже достаточно болезненная».

«Но сокращать все равно придется, поскольку страна под санкциями с тем внешнеторговым сальдо, какое есть сейчас, и с теми долгами, которые есть сейчас, и прогнозами, долго с минусом в бюджете без каких бы то ни было потрясений жить не может. Если такой минус будет оставаться долго, то это приведет к девальвации и инфляции», — говорит эксперт.

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