Палата представителей Конгресса США приняла жесткие санкции против России 24.09.2021, 8:59

фото: FINOBZOR

Ограничения затронут госдолг РФ, «Северный поток-2» и российские элиты.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 год, сообщается на сайте парламента. Документ предусматривает ужесточение санкций против России.

За инициативу выступили 316 членов палаты представителей из 435, против — 113. Размер оборонного бюджета на следующий год составил почти 778 миллиардов долларов.

В бюджет включена поправка, которая рекомендует Белому дому ввести санкции против 35 россиян, которых Алексей Навальный и его соратники обвиняли в коррупции и нарушении прав человека. В список входят миллиардеры, в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, главы госкомпаний Игорь Сечин и Алексей Миллер, чиновники, в том числе Сергей Собянин, Александр Беглов и Дмитрий Песков, главы силовых ведомств, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Кроме того, бюджет предполагает расширение санкций против российского госдолга, в том числе запрет гражданам США проводить с ним сделки на вторичном рынке. Документ также предусматривает новые ограничения против «Северного потока-2».

Оборонный бюджет будет принят после того, как свой вариант документа предложит Сенат США и обе палаты согласуют свои версии. Затем его отправят на подпись президенту Джо Байдену.

В апреле Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России из-за «вредоносной внешней деятельности». Они, в частности, предусматривают запрет американским компаниям напрямую приобретать на первичном рынке новые российские гособлигации, выпущенные Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния России.

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