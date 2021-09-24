Выживший из ума Лукашенко боится новых «заговоров» 24.09.2021, 9:05

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фото: getty images

Таракану уже ничего не помогает.

О том, что главный враг режиму Лукашенко он сам повторять не нужно. Он же и предатель, и шпион, и подрывную деятельность ведет. Но почему-то предлагает искать «шпионов» на промышленных предприятиях, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Интересно, как искать будут. Предложат выбрать красно-зеленый или бчб флаг?.. Но кто тогда работать останется?

А главное, ничего уже не помогает против страшных заговоров.

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