Выживший из ума Лукашенко боится новых «заговоров»
- 24.09.2021, 9:05
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Таракану уже ничего не помогает.
О том, что главный враг режиму Лукашенко он сам повторять не нужно. Он же и предатель, и шпион, и подрывную деятельность ведет. Но почему-то предлагает искать «шпионов» на промышленных предприятиях, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».
Интересно, как искать будут. Предложат выбрать красно-зеленый или бчб флаг?.. Но кто тогда работать останется?
А главное, ничего уже не помогает против страшных заговоров.