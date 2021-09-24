Третий «химик» из ГРУ 3 24.09.2021, 9:12

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Москва снова ощутит на себе «тяжелую руку» Лондона.

Великобритания продолжает оказывать давление на Москву в связи с делом об отравлении Скрипалей. Королевская прокуратура официально выдвинула заочные обвинения против третьего любителя полюбоваться Солсберийским собором. К двум сотрудникам ГРУ Александру Петрову (Александр Мишкин) и Руслану Боширову (Анатолий Чепига) добавился высокопоставленный офицер Денис Сергеев, находившийся на британской территории под именем Сергея Федотова, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Задокументировано, что Сергеев вылетел из Москвы в аэропорт Хитроу 2 марта 2018 года, прилетев примерно на четыре часа раньше коллег. Назад в Москву он улетел 4 марта в 13: 45, то есть в день отравления Скрипалей.

В сообщении Скотленд-ярда сказано: у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств» вины «Сергея Федотова». «Агенту ГРУ» предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также хранение и использование химического оружия. Федотов-Сергеев курировал операцию Петрова и Боширова, связанную с применением «Новичка». Уже выдан ордер на его арест.

Сергеев работает грубо, и в СМИ ранее просочились данные о его причастности к отравлению «Новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году, специализирующемся на торговле оружием. Он в том числе, был связан с поставками вооружений в Украину после начала российской агрессии. Софийская городская прокуратура в феврале 2020 года, кроме Сергеева также выдвинула обвинения по делу Гебрева еще двум сотрудникам российских спецслужб Сергею Павлову и Георгию Горшкову. Также сообщалось, что в результате расследования были собраны данные о еще четырех попытках убийства Гебрева, две из которых имели место за пределами Болгарии.

В дни работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН россияне поставлены в неудобное положение. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично озвучил требование к российским властям о необходимости выдачи Лондону подозреваемых для правосудия. Из-за деятельности ГРУшников в британский МИД был вызван советник-посланник посольства РФ в Великобритании Иван Володин, исполнявший функции главы миссии в условиях отъезда посла Келина.

О серьезности ситуации говорит резкое заявление директора СВР РФ Сергея Нарышкина, который буквально разрывается между работой в разведке и в Российском историческом обществе. Оно выглядит несколько странно, поскольку Нарышкин заступается за сотрудников ГРУ. По его мнению, делом Скрипалей Лондон хочет отвлечь внимание международной общественности от «афганского позора», связанного с уходом войск США и союзников из страны. Нарышкин продвигает мысль, что НАТО не способно обеспечить безопасность в том или ином регионе мира.

Удивляет почему Нарышкин вдруг озаботился проблемами конкурирующей с СВР спецслужбы ГРУ? Может быть люди из Ясенево также сопричастны к отравлению, и скоро вскроются новые имена? А может Нарышкин, который при Путине уже не чувствует возможностей для карьерного роста, задумался стать под знамена Шойгу и заполучить в рамках будущего передела постов повышение?

Нотации Нарышкина относительно неспособности НАТО обеспечивать глобальную безопасность и вовсе выглядят неуместными на фоне формирования нового блока AUKUS, дополняющего Альянс на восточном направлении. Кроме того, внутри России продолжают бушевать страсти вокруг дела пермского колумбайнера. Покончил с собой руководитель СУ СКР по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев, возглавлявший управление с 2018 года. Он застрелился в туалете своего коттеджа. Хотя запускаются слухи о семейных обстоятельствах и шаманском проклятии, в действительности ГРУ чистит неудобных свидетелей своих операций. Если внутри России ГРУ удается безнаказанно чинить беспредел, то на международном уровне Москва очевидно снова ощутит на себе новый пакет санкций от Лондона, вызывающе не желая выдавать в руки правосудия тройку исполнителей химической атаки в Солсбери.

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