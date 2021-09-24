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Сначала экскурсии, потом граница: Польша опубликовала селфи нелегалов на фоне Минска

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  • 24.09.2021, 9:22
  • 8,942
Сначала экскурсии, потом граница: Польша опубликовала селфи нелегалов на фоне Минска

Фото были найдены в телефонах мигрантов.

Пограничная служба Польши опубликовала фотографии, которые, как утверждается, были на телефонах мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу.

«На фотографиях, опубликованных на телефонах нелегальных мигрантов, видно, что они едут в Беларусь в качестве туристов, на несколько дней посещают столицу этой страны, а затем их вывозят к польской границе, которую они пытаются нелегально пересечь», — говорится в сообщении службы в Twitter.

За вчерашний день польские пограничники зафиксировали 233 попытки незаконного пересечения границы. Задержано 8 мигрантов: 4 человека из Конго, 3 из Ирана и 1 из Сирии. Остальные попытки были пресечены. За пособничество арестованы трое иностранцев – из Беларуси, Румынии и Шри-Ланки.

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