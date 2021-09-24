закрыть
24 сентября 2021, пятница, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Москве произошел масштабный пожар в общежитии Военного университета

  • 24.09.2021, 9:28
  • 2,656
В Москве произошел масштабный пожар в общежитии Военного университета

Кровля здания обрушилась.

В общежитии Военного университета Минобороны РФ в Москве произошел пожар. Было эвакуировано около 100 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС.

"По последним данным, огонь интенсивно распространяется по кровле и третьему этажу, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - сказал собеседник издания.

Позже стало известно, что обрушилась кровля здания.

По сообщению спасателей, тушение пожара осложняют деревянные перекрытия, пустоты и плотное задымление.

С огнем борются 120 пожарных, задействовано 29 единиц техники.

Причины пожара пока неизвестны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип