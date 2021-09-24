В Москве произошел масштабный пожар в общежитии Военного университета
- 24.09.2021, 9:28
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Кровля здания обрушилась.
В общежитии Военного университета Минобороны РФ в Москве произошел пожар. Было эвакуировано около 100 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС.
"По последним данным, огонь интенсивно распространяется по кровле и третьему этажу, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - сказал собеседник издания.
Позже стало известно, что обрушилась кровля здания.
По сообщению спасателей, тушение пожара осложняют деревянные перекрытия, пустоты и плотное задымление.
С огнем борются 120 пожарных, задействовано 29 единиц техники.
Причины пожара пока неизвестны.