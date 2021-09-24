Названы четыре лучших продукта, чтобы повысить уровень витамина D осенью 24.09.2021, 9:58

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Они особенно важны для пожилых людей.

Риск дефицита витамина D в пасмурное и холодное время года является особенно высоким для людей старше 65 лет.

Витамин D необходим для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Наши тела обычно вырабатывают витамин в процессе действия солнечного света на кожу. Однако осенью и зимой ультрафиолета недостаточно, потому важно следить за тем, получает ли организм витамин D в полной мере. Ученые напоминают, что его нехватка ассоциируется с развитием рахита у детей, а также с развитием дефектов костей и такого их болезненного состояния, как остеомаляция, пишет (healthinfo.ua https://healthinfo.ua/articles/novosti_zdorovia/56581).

Женщинам (особенно в постменопаузе) и пожилым людям витамин D нужно получать в достатке, поскольку он необходим для всасывания кальция – этот минерал обеспечивает должную плотность костей.

Получать витамин можно из некоторых продуктов, – об этом в интервью изданию Express напомнила диетолог Дженна Хоуп. Она рекомендует включать в рацион осенью четыре основных пищевых источника питательного вещества.

Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сельдь, сардины являются хорошим поставщиком не только витамина D, но также жирных кислот омега-3, которые полезны для сердца, и белка, дающего энергию.

Яйца. Высоким уровнем «солнечного витамина» отличаются яичные желтки.

Грибы. Единственная встречающаяся в природе форма витамина D растительного происхождения. Грибы также вырабатывают витамин D под действием солнечного света.

Обогащенные продукты. Следует проверять упаковку: некоторые продукты обогащены дополнительной дозой витамина D.

В то же время Дженна Хоуп подчеркивает: получить всю рекомендуемую суточную дозу витамина D с пищей проблематично, поэтому имеет смысл обсудить с врачом возможный прием добавок.

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