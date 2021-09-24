Новый перевал Дятлова: на вершине Эльбруса гибнет группа туристов 24.09.2021, 10:42

1,632

Люди заблокированы сильной пургой.

Пятеро человек погибли при восхождении на Эльбрус (Россия). Еще восемь туристов найдены живыми. Всего группа, которая совершала восхождение на пик насчитывала 19 человека. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Baza.

В составе группы были пять жителей Санкт-Петербурга, по двое туристов из Москвы, Екатеринбурга и Новороссийска, по одному - из Тюмени, Пятигорска, станицы Кардоникская, Перми и Тольятти.

Известно, что при восхождении на вершину группа альпинистов попала в сильную пургу и запросила помощь у спасателей. В это время они находились на высоте 5 400 м.

В экстренной службе уточнили, что потерявшаяся при восхождении на Эльбрус группа была зарегистрирована.

Эльбрус высотой более 5,6 тыс. м., поисковая операция ведется на высоте от 5 тыс. м. В поисках задействованы более 20 спасателей с помощью семи единиц техники, однако их действия осложняют сильная метель, порывы ветра до 40 м/с и низкая температура - до минус 20 градусов, отметили в МЧС. Видимость в зоне поиска ограничена 1 метром.

Тelegram-канал Mash опубликовал видео, на котором туристы запечатлены за несколько часов до того, как они застрянут на Эльбрусе. Группа почти дошла до вершины, все веселы и передают приветы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».