Сергей Дылевский: Наша главная задача – чтобы станки не работали 24.09.2021, 10:52

Фото: ТАСС

Чтобы защитить людей, надо требовать от МОТ введения санкций против Лукашенко.

Журналисты "Настоящего времени" поговорили с Сергеем Дылевским – лидером Белорусского объединения рабочих (БОР). Сергею еще год назад пришлось уехать из Беларуси, но он надеется, что сможет подготовить в стране новую забастовку. Лидер Белорусского объединения рабочих рассказал, что такое предзабастовочное состояние, к которому он призвал, и как люди смогут выразить протест и избежать репрессий.

"Чтобы люди остались дома, уехали из города"

— Сергей, вы реально сейчас допускаете, что рабочие, служащие могут объявить забастовку и остановить работу?

— Мы не допускаем, мы твердо в этом уверены. Работа проделана огромная на сегодняшний день. Нашу инициативу, Белорусского объединения рабочих, поддерживает огромное количество работников белорусских госпредприятий, сферы частного бизнеса, медики, преподаватели, спортсмены – да, в принципе, все.

— Огромное количество – это сколько?

— Я, наверное, в интересах [людей] в свете последних событий не буду разглашать цифры конкретные, не буду вам говорить про определенные заводы – опять же, из соображений безопасности людей, которые находятся внутри страны. Которые на рабочих местах и которые теоретически могут быть подвергнуты репрессиям.

— Знаете, чего я не пойму: случится эта забастовка, люди действительно перестанут работать – но их же, судя по прошедшему году, просто будут задерживать, сажать, давать новые сроки?

— В отличие от прошедшего года мы не собираемся призывать людей собираться на марши протеста, блокировать цеха и так далее. Наша главная задача, чтобы работники физически не приступили к своему труду. Чтобы они просто остались дома, уехали из города – чтобы станки, за которыми работают люди, не крутились, чтобы станки не работали. Наша главная задача – ударить по режиму именно экономически и имиджево.

— Ну не выйдут, уедут из города. А потом вернутся – и их задержат?

— А за что?

— Вы знаете, мне кажется, в Беларуси не так уж сложно найти статью, по которой можно задержать и посадить.

— В прошлом году людей задерживали за так называемые несанкционированные массовые мероприятия. То, что предлагаем мы, несанкционированным массовым мероприятием называться не может в любом случае. Потому что это осознанно принятое решение человека не приступить к труду – вот и все.

"Предзабастовка" и информирование

— Что такое "предзабастовка", о которой вы говорите? Как это будет работать или уже работает?

— Это уже работает. Это общая мобилизация людей, то есть конкретно физическая, финансовая подготовка людей. Образование – как безболезненно максимально для себя и для своих близких подготовиться и провести эту забастовку, лично для каждого человека. Это информационная огромная работа, которая уже на сегодняшний день проводится, как вы видели и как вы правильно заметили у себя в эфире. То есть это комплекс мероприятий, который направлен именно на мобилизацию рабочих перед объявлением.

— А что такое физическая и финансовая поддержка?

— Это те же образовательные моменты: как запастись продуктами, чтобы минимизировать те же выходы на улицу, чтобы минимизировать пересечение возможное силовиками и так далее. Финансовая поддержка – образование тех же забастовочных касс, касс взаимопомощи между гражданами Республики Беларусь и так далее. То есть это целый комплекс мер, о которых можно рассказывать часами.

"Требования даже не к Лукашенко, а к его ближайшему окружению"

— Сергей, правильно ли я понимаю логику: вы выдвинули ряд требований к Лукашенко, и если он их не выполняет, тогда вы намерены начать забастовку. Так?

— Конечно. Требования направлены в первую очередь даже не к Лукашенко, а ко всей так называемой власти в Беларуси в целом. То есть требования направлены не к человеку, который не способен трезво мыслить и здраво оценивать обстановку, которая происходит в стране, не к человеку, который себя абсолютно изжил и чьи, в принципе, приказы и распоряжения основываются только на больной фантазии, блефе и неосознании того, что происходит в стране, – а именно к его окружению, к его ближайшему окружению.

— Сроки какие-то ставите?

— Мы мы не называем конкретных сроков – еще раз повторюсь, из соображений личной безопасности каждого потенциально бастующего гражданина Республики Беларусь.

— А как это должно произойти? Окружение Лукашенко или сам Лукашенко, скорее всего, судя опять-таки по опыту, не выполнит эти требования. И когда начнется эта забастовка? Как [люди] поймут, что уже началось?

— Скажем так, они поймут. Они поймут.

— Что вам известно о задержанных в последние дни?

— Да, действительно, были в последние дни факты задержания. Это были работники "Гродно Азота", БелЖД. Большинство, по-моему, ребят официально числятся членами независимых профессиональных союзов так называемых. И здесь большой вопрос к руководителям этих независимых профсоюзов, которые еще в прошлом году ратовали за то, чтобы ни в коем случае не вводить санкции: "Мы защитим каждого" и так далее. Я на сегодняшний день очень хочу призвать лично товарища Ярошука, с которым разговаривал непосредственно, как сейчас с вами, который обещал, что каждый работник из его независимого профсоюза сохранит за собой рабочее место, каждый будет им защищен. Я хотел бы обратиться в этом плане именно по факту недавних задержаний именно к этому товарищу: боритесь за своих людей!

— Ну а как бороться-то? У вас есть рецепт?

— В прошлом году он говорил, что у него есть рецепт.

— Давайте отойдем от его личности. Задержаны уже на данный момент 17 человек, имена шестнадцати известны. Как за них-то бороться?

— Пускай обращается – как человек, который вхож в круги Международного объединения трудящихся, в так называемый МОТ. Пусть пишут обращения, пусть требуют введения санкций из-за нарушения прав трудящихся.

— Вам известен успешный случай такой борьбы, который бы завершился освобождением задержанного?

— Конечно! Такие примеры были даже в Беларуси еще в 2010 году, когда введенные Европой санкции напрямую повлияли на освобождение политических заключенных в стране.

— А в 2020-м, 2021 году известны такие случаи?

— В 2020-2021 годах пока таких случаев не было. Есть якобы такие "облачные торги", какие-то там списки помилования и прочая брехня. Попытки торгов именно хунты, именно диктатора с Европой. Это не было осознанное освобождение людей, это были именно попытки торгов.

— Просто после всего случившегося за год: жестокое подавление протестов, ключевые люди в оппозиции сидят или были вынуждены выехать из Беларуси, дела возбуждаются каждый день, приговоры каждый день выносятся, – уже просто нет сил читать эти ленты новостей. Можно ли организовать такую забастовку, чтобы снова не начался этот маховик репрессий?

— Естественно, можно. Если мы не будем сидеть и читать просто на диванах дома, забившись в угол, ленты новостей, а начнем действовать, если каждый белорус для себя осознает, что лучше в стране не станет ничего, если этот конкретный человек не начнет действовать, то у нас все получится. Просто не может не получиться.

"Легко тебе за границей говорить"

— Сергей, а слышали ли вы в свой адрес такие слова, когда вы разговариваете с людьми, "ну хорошо же тебе, ты же за границей, а сидеть здесь нам, если что"?

— Конечно, слышал.

— Что отвечаете?

— Я скажу так: сидя даже за границей, я сделал для Беларуси на сегодняшний день намного больше, чем большинство таких критиков, которые говорят, что "легко там тебе из-за границы говорить". Со своей стороны я сделал намного больше их. И поверьте мне, таких людей, как я, даже за границей десятки тысяч – людей, готовых вернуться в любой момент в страну. Людей, готовых в любой момент начать восстанавливать, поднимать с колен эту страну после ухода власти.

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