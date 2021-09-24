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Выживший на Эльбрусе альпинист рассказал подробности трагедии

  • 24.09.2021, 11:28
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Выживший на Эльбрусе альпинист рассказал подробности трагедии

Группа оказалась на «бутылочном» льду.

Выживший в трагедии на Эльбрусе альпинист Дмитрий Парахин рассказал журналистам подробности происшествия.

Накануне вечером застрявшая на Эльбрусе на высоте 5 400 метров группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. Спасти удалось 14 человек, пятеро погибли.

"Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз", – сказал Парахин порталу e1.ru.

Он подчеркнул, что спасатели прибыли в 23 часа. До их появления все группы созванивались между собой и направляли друг друга по метели, добавляет телеканал "Москва 24".

Сотрудники МЧС работали в сложнейших условиях: видимость не превышала метра, порывы ветра составляли 40-70 метров в секунду. Операцию осложняли сильные осадки и температура до минус 20 градусов.

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