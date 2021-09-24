Жены и матери белорусских политзаключенных написали письмо Папе Римскому 24.09.2021, 11:35

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Фото: Reuters

Главу Католической церкви призвали заступиться за узников белорусских тюрем.

Жены и матери белорусских политзаключенных написали письмо Папе Римскому Франциску. Они просят понтифика посодействовать в освобождении узников белорусских тюрем. Инициаторы письма передали текст обращения в редакцию сайта Charter97.org.

Его Святейшеству, Папе Франциску

Ваше Святейшество!

К Вам обращаются родственники политических заключенных в Беларуси, объединившиеся в гражданскую инициативу «Вызваленне2020».

Обратиться к Вам нас вынудила ситуация в нашей любимой Беларуси, то чудовищное насилие и несправедливость, которые творятся по отношению к гражданам нашей страны, к нашим близким.

В тюрьмах Беларуси оказались сейчас тысячи граждан только за то, что они отстаивали свое право жить в демократической свободной стране, противодействовали насилию и преступлениям режима. В заключении оказались несовершеннолетние, многодетные матери, тяжело больные люди.

Наших близких удерживают за решеткой, их пытают, лишают самого необходимого. Они содержатся в нечеловеческих условиях, остаются без медицинской помощи в разгар пандемии, лишаются последней связи с миром - писем. Наши сердца разрываются, но мы не можем им помочь.

Среди политзаключенных есть люди, чья жизнь в данный момент находится в опасности из-за проблем со здоровьем. Нам известна только часть таких случаев, но они чудовищны. В приложении к письму мы привели лишь некоторые из них.

Ксения Луцкина, Алексей Романов, Владимир Малаховский, Григорий Кондрусев, Галина Дербыш, Андрей Войнич, Никита Золотарев, Дмитрий Гопта, Антонина Коновалова, Алексей Губич, Владимир Гундарь, Андрей Скурко, Ольга Класковская, Полина Шарендо-Панасюк, Роман Багновец, Сергей Верещагин, Татьяна Ласица, Денис Ивашин, Вячеслав Рогащук, Сергей Монич, Артем Боярский - мы просим Вашей помощи для этих людей. Ваш авторитет, авторитет католической церкви может помочь в их освобождении и спасении их жизней.

Наши семьи разделены уже больше года. Мы не можем провести со своими родными самые светлые праздники - Рождество и Пасху, не можем обнять их в День Рождения. Они не видят, как растут их дети.

В одном из своих посланий вы сказали: «Быть свободными - это вызов, постоянный вызов: он завораживает, пленяет, дает смелость, побуждает мечтать, вселяет надежду, приводит к добру, дает веру в будущее; это сильнее любого рабства. Мир нуждается в свободных людях!»

Наши родные остаются свободными духом, даже будучи в тюрьме. Именно в таких людях нуждается мир. Однако сейчас белорусские политзаключенные, как никогда, нуждаются в поддержке мира.

Католическая церковь всегда поддерживала белорусский народ в стремлении к свободе и правде, двери Костела всегда были открыты для тех, кто ищет справедливости и мира. Мы надеемся на вашу поддержку и сейчас.

Ваше Святейшество!

Мы, родные белорусских политзаключенных, просим вас - помолитесь за них и возвысьте свой голос против беззакония, которое творится в Беларуси. Помогите спасти наших близких!

Просим Вас, молитесь за Беларусь!

Также в письме перечислены люди, которые нуждаются в неотложном освобождении, так как им необходима квалифицированная помощь врачей.

Ксения Луцкина страдает бронхиальной астмой и каверномой в головном мозгу. За время заключения состояние резко ухудшилось;

Алексей Романов имеет инвалидность 2-й группы в связи с онкологическим заболеванием. В колонии здоровье резко ухудшилось.

Владимир Малаховский, Григорий Кондрусев, Галина Дербыш - также страдают онкологическими заболеваниями и нуждаются в неотложной помощи;

Андрей Войнич имеет тяжелое заболевание печени, нуждается в пересадке печени. За решеткой уже год;

Дмитрий Гопта имеет психическое заболевание. Осужден к 2 годам колонии;

Антонина Коновалова и Алексей Губич имеют тяжелые заболевания глаз. Без немедленного оперативного лечения могут полностью ослепнуть.

Владимир Гундарь имеет одну ногу. Передвигается на протезе. Его постоянно лишают права им пользоваться.

У 17-летнего Никиты Золотарева тяжелая эпилепсия. В суде сообщил, что его систематически избивали в СИЗОи не давали необходимых лекарств.

Андрей Скурко страдает тяжелым инсулинзависимым диабетом;

Ольга Класковская перенесла оперативное вмешательство в заключении. На следующий день ее вернули в камеру. Стремительно теряет зрение.

Полина Шарендо-Панасюк имеет старую травму позвоночника, синдром Жильбера

У Романа Багновца проблема с почками после избиения 9 августа. Сергея Верещагина при задержании избили. У него диагностирован перелом позвоночника, с травмой вернули в СИЗО.

Это - лишь малая часть той трагедии, которая происходит сейчас в Беларуси.

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