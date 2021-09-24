«Спутник лайт» появился в минских поликлиниках 3 24.09.2021, 11:50

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Ранее в Минздраве сообщали, что этот препарат будет применяться в Беларуси для вакцинации студентов.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», полученная недавно Минздравом, распределена по поликлиникам. В Минске она появилась в 33-й студенческой поликлиники и других учреждениях, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на столичный центра гигиены и эпидемиологии.

Ранее в Минздраве сообщали, что «Спутник Лайт» будет применяться в Беларуси для вакцинации студентов. Также им можно ревакцинироваться.

«Спутник Лайт» представляет собой зарегистрированный в качестве отдельного препарата первый компонент российской вакцины «Спутник V».

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