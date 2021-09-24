В Польше недалеко от границы с Беларусью умер мигрант 3 24.09.2021, 11:55

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Фото: польская пограничная служба

Медики не смогли его спасти.

В районе белорусско-польской границы нашли тело мигранта. Польские пограничники предполагают, что он скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает пресс-служба Пограничная служба Польши.

«Прошлой ночью на расстоянии 500 метрах от границы была задержана группа мигрантов из Ирака. Один из мужчин, несмотря на то, реанимацию патрулем и бригадой скорой помощи, скончался (вероятно, от сердечного приступа)», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что у одного из мигрантов был положительный результат на COVID-19 — он находится в больнице.

Ранее польская пограничная служба нашла тела трех человек на границе с Беларусью. Сообщалось, что один из погибших нелегалов мог принять таблетку, которую ему дали белорусские силовики.

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