В Польше недалеко от границы с Беларусью умер мигрант

В Польше недалеко от границы с Беларусью умер мигрант3
- 24.09.2021, 11:55
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Медики не смогли его спасти.
В районе белорусско-польской границы нашли тело мигранта. Польские пограничники предполагают, что он скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает пресс-служба Пограничная служба Польши.
«Прошлой ночью на расстоянии 500 метрах от границы была задержана группа мигрантов из Ирака. Один из мужчин, несмотря на то, реанимацию патрулем и бригадой скорой помощи, скончался (вероятно, от сердечного приступа)», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что у одного из мигрантов был положительный результат на COVID-19 — он находится в больнице.
Ранее польская пограничная служба нашла тела трех человек на границе с Беларусью. Сообщалось, что один из погибших нелегалов мог принять таблетку, которую ему дали белорусские силовики.