Во Франции за месяц заметно возросла поддержка Макрона 1 24.09.2021, 11:52

Эммануэль Макрон

Фото: AFP

Сейчас поддержка у президента в конце каденции заметно лучше, чем у многих его предшественников.

К действующему президенту Франции Эммануэл Макрону положительно относятся 46% французов.

Об этом свидетельствует опрос BVA - Orange, проведенный по заказу RTL, сообщает "Европейская правда".

Это на шесть процентных пунктов больше, чем в предыдущем месяце, когда к Макрону положительно относились 40% респондентов.

Рост поддержки президента наблюдается во всех категориях населения, хотя по категориям разница поддержки остается значительной. Так, среди работников рабочих профессий Макрона поддерживают 40%, но это на 7% больше, чем в предыдущем опросе. Среди богатых категорий населения к нему положительно относятся 52%.

Эммануэль Макрон еще официально не заявил о том, что будет баллотироваться в следующих президентских выборах, но по его заявлениям и участием в публичных мероприятиях уже заметно, что он начал подготовку к кампании.

Сейчас поддержка у президента в конце каденции заметно лучше, чем у многих его предшественников. Так, Николя Саркози за 7 месяцев до новых выборов положительно оценивали 32% избирателей, а Франсуа Олланда - лишь 18%.

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