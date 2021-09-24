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Фамилия «Лукашенко» стала ругательной

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  • 24.09.2021, 11:58
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Фамилия «Лукашенко» стала ругательной

Украинская оппозиция выкрикивала ее во время принятия резонансного закона в Раде.

Вчера в Верховной Раде Украины был принят резонансный закон о деолигархизации. За инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект проголосовало 279 депутатов.

Во время голосования в украинском парламенте случился забавный случай. Представители оппозиционной партии «Европейская солидарность» начали выкрикивать фамилию белорусского диктатора в знак протеста против принятия, по их мнению, спорного закона. Таким образом они хотели показать, что в Украине нарушается законность.

«Он не придет, он в другой стране. Это вам туда, к Шевченко», — отреагировал со смехом вице-спикер Руслан Стефанчук и намекнул на скандального депутата Евгения Шевченко, которого исключили из партии «Слуга народа» за поездки к белорусскому диктатору.

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