Электронное поле чудес 1 Телеграм-канал «Серпом По»

24.09.2021, 12:04

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Фото: Иван Водопьянов

Кто бы сомневался!

"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании", написал в своем телеграм-канале зампред общественной палаты Москвы, руководитель штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Ну, кто бы сомневался! Никакого иного варианта, хоть как-то бросающего тень на итоговый результат, и быть не могло,. Заявила же накануне верхний спикер Матвиенко, что электронное голосование может быть введено и на президентских выборах 2024 года.

Но не надо быть великим социологом или политологом, чтобы понять: не может настолько диаметрально противоположно различаться предпочтения избирателей исходя лишь из способа подачи ими своего голоса.

Так же, как очевидно, что не может партия власти продолжать побеждать всех и вся с таким отрывом, несмотря на кризис, коронакризис, повышение ею пенсионного возраста, налогов, цен и падения доходов этих самых избирателей восемь лет при нарочитом обогащении политэлиты, которая эту партию и представляет.

Очевидно, что не может попасть в парламент новая партия, о которой большинство избирателей не только ничего не знают, но даже ничего не слышали ("Новые люди"). Только если сам Кириенко не приказал протащить в Думу правильных "либералов"-спойлеров, продолжая политически аннигилировать "Яблоко" (кстати, под аплодисменты прогрессивной либеральной общественности, надеемся, что она осталась тоже довольна).

Очевидно, очевидно, очевидно....

Всем и все. Никто уже особо ничего не скрывает. Если даже Ване Урганту по Первому каналу разрешили троллить пересчет итогов ДЭГ в столице.

Очевидно и кандидатам в депутаты Госдумы, создавшим коалиционный комитет "За отмену ДЭГ", что ничего это не изменит.

И самой власти, что можно продолжать творить в стране все, что угодно и рисовать Путину хоть кадыровские 99,7 % в 2024-м. Электронно. А если надо, уважаемые люди все пересчитают и скажут, "что так оно и было".

Не очевидно это только большинству российских граждан, которые продолжают считать, что все это никак не касается их жизни. И в этом и есть главная проблема. Проблема, которую рано или поздно, но уже возведенную в степень, все равно придется решать им и их детям.

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