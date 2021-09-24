В Минске фура снесла столб, движение троллейбусов парализовано

В Минске фура снесла столб, движение троллейбусов парализовано2
- 24.09.2021, 12:09
- 2,372
Большегруз занесло на улице Маяковского.
Фура снесла столб в районе столичной улицы Маяковского. Об этом zerkalo.io рассказали читатели.
Как сообщили очевидцы, около 11.00 водитель фуры выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи. По словам водителя, большегруз занесло, когда он нажал на педаль тормоза.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
Движение троллейбусов в районе аварии парализовано.
В «Минсктрансе» рассказали, что с 11.02 на улице Денисовской в направлении улицы Маяковского из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 20, 24. Движение маршрута № 20 организовано по улице О. Кошевого, Партизанскому проспекту и улице Свердлова, а маршрута № 24 по улице О. Кошевого, Партизанскому проспекту, улице Свердлова до вокзала и обратно по улице Маяковского на ДС «Лошица-2».
С 11.21 произошла остановка движения троллейбусов в обоих направлениях.