В Минске фура снесла столб, движение троллейбусов парализовано 2 24.09.2021, 12:09

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Большегруз занесло на улице Маяковского.

Фура снесла столб в районе столичной улицы Маяковского. Об этом zerkalo.io рассказали читатели.

Как сообщили очевидцы, около 11.00 водитель фуры выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи. По словам водителя, большегруз занесло, когда он нажал на педаль тормоза.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

Движение троллейбусов в районе аварии парализовано.

В «Минсктрансе» рассказали, что с 11.02 на улице Денисовской в направлении улицы Маяковского из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 20, 24. Движение маршрута № 20 организовано по улице О. Кошевого, Партизанскому проспекту и улице Свердлова, а маршрута № 24 по улице О. Кошевого, Партизанскому проспекту, улице Свердлова до вокзала и обратно по улице Маяковского на ДС «Лошица-2».

С 11.21 произошла остановка движения троллейбусов в обоих направлениях.

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