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В Беларуси резко подорожают сигареты

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  • 24.09.2021, 12:18
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В Беларуси резко подорожают сигареты

Некоторые марки — сразу на 15 копеек.

В Беларуси с 1 октября подорожают сигареты. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Отдельные марки подорожают на 15 копеек.

Повысит цены на многие сигареты с октября Гродненская табачная фабрика «Неман». На некоторые позиции — на 15 копеек. К примеру, отдельные марки сигарет Rothmans Click станут дороже на 15 копеек. На такую же сумму вырастут цены на Rothmans Demi (подорожают до 3,05 рубля).

«Табак-инвест» поднимет цены среди прочего на Camel Compact и Winston.

Компания «Интер Тобакко» с 1 октября не планирует повышение цен.

«Беларусьторг» со следующего месяца также повысит на 10 копеек цены на Rothmans Mix 3 in 1, Pall Mall Nano Blue (до 2,95 рубля), Dunhill Fine Cut Blue, Dunhill Fine Cut Gold, Vogue La Cigarette Lilas, Vogue La Cigarette Lilas Menthe (до 4,5 рубля).

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