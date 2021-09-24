Власти США разрешили Коломойскому продать недвижимость, чтобы погасить долги 24.09.2021, 12:20

1,496

Игорь Коломойский

Недвижимость находится в Техасе.

22 сентября федеральный окружной судья США Марсия Кук разрешила компании украинского бизнесмена Игоря Коломойского продать в Далласе (штат Техас) здание, долги за который по состоянию на 16 сентября превысили $425 тыс. Об этом 23 сентября сообщило "Радіо Свобода".

Долги за здание касаются налога на недвижимость, пени и выплат в пользу местной общины.

Разрешение на продажу дал минюст США.

Купить здание за $23,3 млн согласилась компания по недвижимости Centurion American, указано в документах. Сделка будет окончательно оформлена 27 сентября.

"Радіо Свобода" отмечает, что деньги, оставшиеся после выплаты долгов и налогов, разместят на депозитный счет, которым до завершения судебного разбирательства в отношении Коломойского будет управлять правительство США.

Недвижимость компании Коломойского в Техасе не занята и поэтому не может получать прибыль для покрытия расходов на содержание, уплату налогов и различные взносы.

Контекст:

Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место).

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и украинского бизнесмена Геннадия Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств "ПриватБанка". Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн. Речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег "ПриватБанка". "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", – говорил бизнесмен.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, "была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в "ПриватБанке" в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы".

В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».