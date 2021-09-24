Крупные британские компании выступили за отказ от газа к 2035 году 24.09.2021, 12:38

Бизнес уже на 100% обеспечил электроснабжение за счет возобновляемых источников энергии.

Крупные британские компании на фоне резкого роста цен на природный газ обратились к правительству Соединенного Королевства с призывом отказаться от использования этого вида топлива к 2035 году. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News, который опубликовал письмо за подписью телекоммуникационного гиганта BT, крупнейшей в стране компании по водоснабжению и водоотведению Thames Water, потребительского кооператива Co-op (The Co-operative Group) и других видных представителей британского бизнеса, сообщает ТАСС.

В обращении указывается, что «для Великобритании настало время объявить о прекращении использования в энергетическом секторе ископаемого топлива без технологии улавливания и хранения углерода», взяв на себя обязательство по достижению нулевого уровня выбросов.

«Эта неделя высветила проблемы, связанные с зависимостью от импортных источников газа», - сказал глава отдела устойчивого развития компании Nestle UK&I Эмма Келлер, чья компания также присоединилась к инициативе. По ее словам, бизнес уже на 100% обеспечил электроснабжение за счет возобновляемых источников энергии, однако необходимо вмешательство правительства, чтобы создать определенность и содействовать декарбонизации более сложных областей.

Депутат Палаты общин от правящей Консервативной партии Энтони Браук, возглавляющий парламентскую рабочую группу по вопросам сохранения окружающей среды, назвал инвестиции в низкоуглеродные технологии «лучшим и наиболее экономически эффективным способом», чтобы в будущем избежать повторения газовых кризисов. Как отмечает телеканал, в Соединенном Королевстве на газовые электростанции приходится 40% от общего объема выработки электроэнергии в стране.

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