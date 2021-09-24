Холодная война в теплых морях 2 Александр Гольц

24.09.2021, 12:52

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Александр Гольц

Вашингтон и Пекин взяли курс на прямое противостояние.

В далекие 1980-е советская печать очень любила перепечатывать иронические западные карикатуры, где в виде карты представлялся «мир Рональда Рейгана». Он был поделен на «нашу Америку» и «проклятые Советы» – с Европой посередине, обозначенной как «социалисты и пацифисты». Читая интервью «Аргументам и фактам» секретаря Совета безопасности Николая Патрушева (он сказал много интересного – о грядущем развале Великобритании, где веками угнетались шотландцы, валлийцы и ирландцы, о европейцах, заключающих браки с животными и т.д.), я представил, как выглядела бы карта мира, составленная в соответствии с представлениями о нем главного советника Путина по вопросам безопасности. «Наши» – ШОС, БРИКС, ОДКБ – осуществляют «практические шаги по укреплению глобальной стабильности, региональной безопасности, торгово-экономических связей». «Эгоистические и авантюристические США с их безвольными союзниками» – НАТО, а также недавно созданные блоки в районе Тихого и Индийского океанов QUAD (Quadrilateral Security Dialogue, США, Япония, Австралия и Индия), AUKUS (США, Австралия, Великобритания) – «прообразы азиатского аналога НАТО», куда Вашингтон пытается втянуть «другие страны, главным образом, для проведения антикитайской и антироссийской политики».

Сразу вспомнились карты мира, которые должны были украшать «ленинскую комнату» в каждой советской казарме, где темно-коричневым цветом (черный был положен для проклятой НАТО) были закрашены агрессивные империалистические военные блоки – СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС, АЗПАК. Если бы сотрудники аппарата Совбеза попытались подготовить подобную карту в соответствии со взглядами своего шефа, они столкнулись бы с неразрешимой проблемой. А каким, собственно говоря, цветом закрасить Индию? Красным, как члена «нашей» ШОС, или черным, как участника «ихнего» QUAD?

Между тем никуда не уйти от того факта, что на огромный Индо-Тихоокеанский регион надвигается цунами новой холодной войны. Вашингтон и Пекин взяли курс на прямое противостояние. Однако эта новая глобальная конфронтация представляется совершенно иной, нежели первая холодная война. Уникальным является то, что главные антагонисты – Китай и США –в то же время важнейшие экономические партнеры друг для друга, поэтому представить между ними прямое военное столкновение (а именно оно и лежит в основе концепции холодной войны) довольно трудно. Пока что сформировавшиеся в регионе альянсы выглядят скорее как клубы по интересам, нежели военные блоки. Так в ШОС входят одновременно Индия и Пакистан, считающие друг друга главными военными противниками. Запущен механизм принятия в ШОС Ирана, который периодически грозит тем, что создаст ядерное оружие, что уж точно не отвечает интересам России и Китая, поддерживающим режим нераспространения. От наблюдателей не укрылось то, что Пекин, который еще недавно, как черт от ладана, бежал от любых предложений военного союза, сегодня стремится всячески интенсифицировать военную составляющую ШОС. Однако довольно трудно представить ситуацию, когда Китай будет проводить под флагом ШОС какие-либо военные операции против США. Еще более сомнительно, что к ним могут примкнуть другие члены организации.

Антикитайская направленность объединений, формируемых Вашингтоном в регионе, очевидна. Пекин, имеющий территориальные споры с добрым десятком азиатских государств, в последнее время подкрепляет свою экономическую экспансию военными средствами. В частности, Китай спешно создает искусственные острова в Южно-Китайском море, чтобы расширить свои территориальные воды, а потом «защищать» их военными средствами. Столкнувшись с противником, который превосходит их как в экономике, так и в военной сфере, азиатские страны естественным образом ищут союза с США.

Стратегам, вроде господина Патрушева, эта ситуация может показаться соответствующей российским интересам (которые, будем откровенны, сводятся к тому, чтобы никакие внешние силы не мешали правящему клану и впредь находиться у власти). В самом деле, главный враг, Соединенные Штаты, будет переключен на конфронтацию с нашим «главным другом» Китаем. Однако новая диспозиция ставит перед Москвой сложные вопросы. При том, что Москва уже помогает, по словам Путина, КНР в создании системы предупреждения о ракетном нападении, как избежать участия в американо-китайском военном противостоянии. Как не стать младшим военным партнером КНР в рамках ШОС. Ну, если не пешкой, то слоном, которым при необходимости можно пожертвовать.

Кроме этого, если согласиться с рассуждениями господина Патрушева о том, что Европа теряет свои позиции, перестает быть центром мировой политики и экономики, то возникает вопрос о ее месте в новой холодной войне. Если наложить схемы прошлой холодной войны на нынешнюю ситуацию, получается, что Европа – это второстепенное стратегическое направление, где можно допустить военное столкновение, ограниченное регионом. Вспомним войну во Вьетнаме. Но такое столкновение будет иметь катастрофические последствия для всех европейских государств, включая и нашу страну. Все это весьма актуальные вопросы для тех, кто вырабатывает «большую стратегию» для России. Но они остаются без ответа, пока люди, назначенные эту стратегию вырабатывать, с упоением рисуют карты для новых «ленинских комнат» в российских казармах.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

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