Ученые: Гладиаторские бои в Риме устраивались не только между мужчинами 1 24.09.2021, 13:09

Археологи нашли необычные свидетельства.

Археологам удалось обнаружить доказательства того, что в гладиаторских боях принимали участие не только мужчины, но еще и женщины. Специалисты отметили, что дрались они как между собой, так и с разнообразными дикими животными. Римский поэт Децим Юний Ювенал в своих записях отмечал, что женщины тренировались наравне с мужчинами, применяли такое же оружие и пользовались такими же методами обучения. При этом никакой информации о школе, которая предназначалась для гладиаторов женского пола, не сохранилось.

Об этом сообщает HeritageDaily (перевод — planetanovosti.com).

Подобные бои устраивались только для зрителей высшего класса. Если на арене появились обычные женщины, то об их действиях римляне практически не заботились. Такие гладиаторы женского пола, как правило, становились причиной презрения у общества. Их называли mulieres и многочисленные доказательства их существования, а также информация о тренировках и играх на арене была обнаружена в надписях Остии-Антики. Бои такого типа очень часто проводились во 2 столетии нашей эры.

Летописец Кассия Дио также оставил некоторые упоминания о фестивале, который проводили в честь матери императора Нерона. Во время празднования женщины «скакали на лошадях, сражались с дикими животными и бились точно так, как и настоящие гладиаторы». Некоторые занимались этим вполне добровольно, другие же только по принуждению.

Если говорить об обнаруженных артефактах, то в Лондоне специалисты раскопали достаточно сложный погребальный костер, в котором присутствовало много масляных ламп из специального погребального инвентаря. На одной из ламп был нарисован мертвый гладиатор, а останки костей принадлежали при этом женщине, которой на момент смерти было не больше 20 лет.

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