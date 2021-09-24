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Лукашисты ликвидировали объединение белорусов мира «Бацькаўшчына»

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  • 24.09.2021, 13:26
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Лукашисты ликвидировали объединение белорусов мира «Бацькаўшчына»

Первый съезд организации в Минске открывал Василь Быков.

Так называемый «верховный суд» рассмотрел иск Минюста о ликвидации МОО «Згуртаванне беларусаў свету Бацькаўшчына». Решение — ликвидировать. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Напомним, в конце августа стало известно, что «верховный суд» на основании иска Министерства юстиции возбудил дело о ликвидации «Бацькаўшчыны».

Как поясняют в организации, устранить нарушения они не могли: 14 июля в офисе объединения провели обыск, после чего помещение было опечатано.

Международное общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» было создано в 1990 году для «консолидации белорусов в стране и за рубежом».

Первый съезд организации в Минске открывал великий сын белорусского народа Василь Быков.

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