Лукашисты ликвидировали объединение белорусов мира «Бацькаўшчына» 4 24.09.2021, 13:26

3,144

Первый съезд организации в Минске открывал Василь Быков.

Так называемый «верховный суд» рассмотрел иск Минюста о ликвидации МОО «Згуртаванне беларусаў свету Бацькаўшчына». Решение — ликвидировать. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Напомним, в конце августа стало известно, что «верховный суд» на основании иска Министерства юстиции возбудил дело о ликвидации «Бацькаўшчыны».

Как поясняют в организации, устранить нарушения они не могли: 14 июля в офисе объединения провели обыск, после чего помещение было опечатано.

Международное общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» было создано в 1990 году для «консолидации белорусов в стране и за рубежом».

Первый съезд организации в Минске открывал великий сын белорусского народа Василь Быков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».