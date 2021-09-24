Шпионы и теребление долгунца 6 Telegram-канал «Письма к дочери»

24.09.2021, 13:44

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Шпиономания открывает широкий простор для полета творческой фантазии.

Вот белорусские власти достабилизировались уже и до шпионов. Ну а как? Террористами никого больше не удивишь. Экстремизм стал рутиной повседневной жизни. По нынешним временам без проявлений экстремизма уже и сахара не купишь.

А шпиономания открывает широкий простор для полета творческой фантазии и безграничное поле деятельности. Потому что, если тебе уже начали являться шпионы, то ясно, что одними заводами не обойдется.

Банковская сфера в этом смысле очень перспективна. Потому что, чем они там у себя в банках занимаются нормальному государственному человеку не понять. А если правильный государственный человек чего-то не понимает, то такого рода деятельность в его глазах, подозрительно и заслуживает всяческого осуждения в соответствии с нормами действующего уголовного кодекса.

Или, скажем здравоохранение. Если бы не шпионы, то откуда бы мы узнали про очереди в поликлиниках и нехватку мест в больницах?

И конечно, еще есть колхозы, где шпионы могу продать на Запад секретные схемы теребления долгунца. Кто-то же должен ответить за альтернативную победу над урожаем. И всякому государственному человеку понятно, что лучше пусть отвечает не он, государственный человек, а какие-нибудь шпионы.

Но вообще из шпионской истории можно сделать по крайней мере три практических вывода. Во-первых, оказывается животворящий эффект санкций на белорусскую экономику был чуточку преувеличен. Они, выходит, стимулируют белорусскую экономику, но не в ту сторону, в которую хотелось бы.

Во-вторых, из вчерашних откровений следует, что белорусские власти изобретают схемы, чтобы обмануть Запад. Не бог весть какой глубокомысленный вывод, конечно. Мы вроде, как и раньше об этом догадывались. Но, согласись, что наши с тобой догадки к делу не пришьешь. А признания на официальном уровне уже можно пришить и использовать по назначению. Особенно, когда в признании фигурируют конкретные исполнители с указанием должностей.

Ну а третий вывод заключается в том, что схемы-то не работают. Не такой этот Запад, получается, простодушный, чтобы его можно было так дешево обмануть. Вот мы с тобой, бывало, обсуждали, что такого хитроумного могут придумать белорусские власти, в смысле «минимизации негативных последствий санкций». И, выходит, что ничего хитроумного они придумать не могут. Потому что, если бы их хитроумные схемы работали, не надо было бы искать шпионов, виноватых в том, что обмануть Запад не получается.

А между тем, пока белорусские власти ловят шпионов, в большом мире компания PandaDoc заработала свой первый миллиард. Видимо уровень капитализации компаний все-таки как-то связан с уровнем содержания разоблаченных шпионов в государственном организме. И чем успешнее государство ловит шпионов, тем меньше стоят компании, которые в этом государстве работают.

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