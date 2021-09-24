Российские военные корабли устроили очередную провокацию в Черном море 5 24.09.2021, 13:57

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Стали известны подробности.

23 сентября у 00:30 по минскому времени в закрытом Украиной на время проведения стратегического командно-штабного учения «Объединенные усилия – 2021» районе Черного моря к украинскому военному кораблю «Горловка» приблизился корабль РФ, который начал выяснять характер действий украинского корабля каналом морской радиосвязи, без соблюдения установленных правил радиообмена, скрывая свой позывной и принадлежность. Об этом сообщает «АРК».

Учитывая, что предварительно на территории района учений наблюдалась деятельность российского большого десантного корабля «Саратов», украинские военные моряки приняли необходимые меры безопасности. В дальнейшем, у 10:00 по киевскому времени в направлении закрытого района начал маневрировать российский пограничный сторожевой корабль «Изумруд» с бортовым номером 360, который проследовал на пересечение курса украинского патрульного катера «Славянск». Впрочем, из-за высокой маневренности данного украинского катера типа «Айленд» корабли разошлись по корме на расстоянии одной мили.

В дальнейшем десантный корабль «Саратов» и сторожевой корабль «Изумруд», базирующиеся в оккупированном Крыму, продолжили демонстрационное наблюдение за украинскими военными, оставаясь вблизи района учений. Позже из Севастополя в район украинских учений прибыл флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», демонстрируя максимальный уровень обострения ситуации.

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