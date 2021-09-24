Найдены самые ранние свидетельства присутствия человека в Северной Америке 1 24.09.2021, 14:12

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Фотофакт.

Несмотря на множество исследований, проведенных за последние сто лет, вопрос датировки переселения людей в Америку все еще далек от разрешения. Гипотезы об этом то и дело пересматриваются, и появляются новые. Даты заселения континентов постоянно пересматриваются и некоторые из исследований них говорят о том, что Америку заселили уже 33 тысячи лет назад. Мы писали об этом здесь. Правда, та статья была основана на изучении древних орудий труда, то есть по косвенным признакам, пишет Naked science.

Согласно другим работам, все коренные жители обоих континентов произошли от одной популяции из Сибири, мигрировавшей туда через Берингию не ранее 23 тысяч лет назад, на пике последнего ледникового максимума, когда Берингов пролив был замерзшим. Однако эти (генетические) свидетельства происходят с территории Аляски, то есть, по сути, со «входа» на оба материка.

Ученые из университетов Аризоны и Борнмута, а также сотрудники Службы национальных парков и Геологической службы США проанализировали следы человеческих ног, оставленные в мягкой грязи мелкого озера Отеро в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Свои выводы они опубликовали в журнале Science. Исследователи пришли к выводу, что люди жили на территории этого штата до 23 тысяч лет назад: значит, в глубине материка они появились еще раньше, чем считалось.

Датировку провели радиоуглеродным методом: для одной части следов временной интервал составил 23 тысячи лет, для другой — 21 тысячу лет. Размеры отпечатков свидетельствуют о том, что их оставили в основном подростки и дети младшего возраста, хотя есть и взрослые отпечатки. Кроме того, в том же озере обнаружили следы ископаемых животных: мамонта, гигантского ленивца, ужасного волка и птиц.

Это важно, поскольку показывает взаимодействие людей и вымершей фауны тех времен, а еще взаимодействие между детьми и взрослыми. Ученые считают, что, судя по беспорядочному характеру следов, это была игра, которая объединила представителей разных поколений.

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