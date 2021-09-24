Бесконечный анабиоз российского крейсера «Адмирал Нахимов» ожидаемо затянулся 2 Александр Коваленко

24.09.2021, 14:26

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Корабль станет рекордсменом по продолжительности ремонта?

Намедни стало известно о том, что Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М (шифр «Орлан»), который был отправлен на ремонт и модернизацию в 1997 году и, продолжающий их проходить на предприятии «Севмаш» до сих пор, выйдет на испытания в море в 2023 году.

Данную информацию для российских СМИ озвучил не некий источник, заслуживающий «доверия», а официальное лицо — заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев.

То есть, фактически, в 2023 году российский ТАРК «Адмирал Нахимов» не будет передан флоту, а лишь выйдет на испытания, которые могут продлиться как в течение года, так и намного дольше, с учетом тем прецедентов, которые можно было наблюдать на российском флоте в последние годы.

Что же это выходит, мой очередной прогноз сбылся? А именно, то, что ТАРК «Адмирал Нахимов» станет рекордсменом по продолжительности ремонта, который составит минимум 25 лет? Ведь уже очевидно, что с моменты вывода крейсера проекта 11442 «Адмирал Нахимов» из состава флота на ремонт в 1997 году, до его испытаний в 2023 пройдет даже больше чем 25 лет, не говоря уже о том моменте, когда он вновь вернется в состав флота.

Более того, звучавшие ранее заверения официальных лиц, таких как заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, который заявлял, что ТАРК «Адмирал Нахимов» ожидают в составе флота в 2022 году, не стоят и выеденного яйца. Равно как и заявления пресс-службы «Севмаша», которая намного раньше обещала начать испытания ТАРК «Адмирал Нахимов» в 2019-м, которые начнутся только в 2023, как выяснилось в 2021-м.

Но дело даже не в том, что практически каждый мой прогноз по «адмиралу Нахимову» вот уже который год подряд сбывается, вопреки заявлениям официальных лиц. Дело в том, что корабль, который четверть века не «видел» моря, должен пройти серьезный цикл испытаний. А, как известно, в ходе испытаний у российской техники проявляются все ее дефекты и допущенные ошибки. Причем проявление этих дефектов и ошибок может отправить крейсер еще на несколько лет на ремонт, и — все по новой!

В контексте же бесконечных ремонтов, на которые я уже неоднократно акцентировал внимание, для российской клептократической системы выгодно затрачивать миллиарды бюджетных средств, которые попутно разворовываются. Но, есть в этой всей феерии клептократии одно «НО».

Дело в том, что на сегодняшний день ВМФ РФ находятся в состоянии, когда флот может попросту остаться без флагмана. Ведь флагман российского флота, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», также находится в состоянии ремонта с неопределенным сроком завершения. Принявший эстафету флагмана, ТАРК «Петр Великий» с 2019 года требует ремонтных работ и не способен выполнять задачи без серьезных рисков. Но, не выходящий с ремонтного дока ТАРК «Адмирал Нахимов» не позволяет приступить к работам над «Петром Великим».

Собственно, возникает самая настоящая ремонтная пробка, и, в какой-то момент, российский флот попросту останется без флагмана. Ну, или это почетное звание передадут, какому-нибудь фрегату, корвету или БДК.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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