В Ганцевичском районе можно купить аэродром 24.09.2021, 14:34

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Его площадь — 1,3 гектара.

Старый аэродром в Ганцевичском районе выставили на аукцион. Начальная цена лота — 14,1 тысячи рублей, сообщает Белорусская универсальная торговая биржа.

Находится аэродром недалеко от райцентра. Объект построили в 1980 году.

Площадь аэродрома составляет 1,3 гектара. По условиям торгов, разместить на нем можно объекты сельскохозяйственного, промышленного производства, общественного питания, торговли и услуг.

Аукцион состоится 22 октября. Стартовая цена — 14,1 тысячи рублей.

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